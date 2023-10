Ko te huihuinga ru nui rawa atu ki Mars ehara i te mea na te paanga o te rangi, e kii ana nga kaiputaiao.

Kua whakatauhia e te roopu kaiputaiao o te ao ko te huihuinga ru nui rawa atu kua rekotia ki Mars i te tau 2022 ehara i te hua o te paheketanga o te meteorite, engari he kaha tectonic nui kei roto i te kirinuku o te ao. Ko te ru, he 4.7 te nui, i kitea e te InSight lander o NASA i te 4 o Mei, 2022, a, i puta nga wiri ki Mars mo te ono haora.

Ko te kitenga o tenei kaupapa ruri e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga mahi a-whenua o Mars. Ko nga kaha aahua, he rite ki era i runga i te whenua, te kawenga mo te hanga i te mata o te aorangi. Ma te ako i enei kaha, ka tumanako nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki te roto o te ao me tona whanaketanga i roto i te waa.

Ko te InSight lander, e mahi ana i runga Mars mai i te tau 2018, he mea whakakikoruatia ki te seismometer i hangaia hei kimi me te ine i te mahi ru. Na tenei taputapu i taea e nga kaiputaiao te ine tika i te rahi me te waahi o te huihuinga ru, e whakarato ana i nga raraunga nui hei tātaritanga ake.

I mua, i whakaponohia ko nga paanga meteorite te take tuatahi o te mahi ruihi ki Mars. Heoi, ko tenei kitenga hou ka wero i taua whakaaro me te whakaatu i te ahua uaua me te hihiko o te ao.

Me rangahau ano kia tino marama ki te mahi tectonic i Mars me ona paanga ki te ao o mua me te heke mai. Ko te rangahau mo nga huihuinga ru, me etahi atu raraunga matawhenua i kohia e te InSight lander, ka haere tonu ki te whakarato i nga whakaaro nui ki nga mahi o roto o Mars.

Rauemi:

– InSight Lander a NASA: https://mars.nasa.gov/insight

– Rōpū Kaiputaiao o te Ao: Karekau he URL e waatea ana