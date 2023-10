Ka Whakaatuhia e Graphene nga Taonga Hiko Motuhake Ina Whakaritea ki nga Papa e Rima

I kitea e tetahi rangahau tata mai i te MIT he whanonga hiko hou i roto i te graphene i te wa e putu ana ki nga paparanga. Ko te Graphene, he paparanga waro kotahi-ngota-matotoru, e mohiotia ana mo tona kaha me te kawe, a ko tenei kitenga hou ka nui ake te tono mo te rauemi.

I kitea e te rangahau ko te whakatakoto i te graphene i roto i nga paparanga e rima i roto i te tauira motuhake ka hanga he ahua "multiferroic", kei reira e whakaatu ana i te aukumetanga rerekee me tetahi momo whanonga hiko. He onge nga rauemi multiferroic me te kaha ki te whakamahi i roto i te hikohiko ki te whakanui ake i te tere o nga puku pakeke me te whakaheke i nga utu hiko. Ko nga puku autō tawhito e whakawhirinaki ana ki nga ia hiko ki te huri aukume moroiti e tohu ana i nga raraunga rua. Heoi, mena ka hangaia nga taputapu rokiroki me nga taonga multiferroic penei i te graphene tāpae, ka pai ake te huri i enei aukume me te iti o te kaha.

I kitea ano e nga kairangahau nga ahuatanga ahurei e rua o te graphene paparanga. Tuatahi, ko nga irahiko i roto i te graphene i ruruku i o ratou nekehanga orbital, he rite ki nga aorangi e huri haere ana i te huarahi kotahi. I tua atu, ka noho nga irahiko ki roto i nga "raorao" hiko, te iti rawa o te kaha e waatea ana ki a raatau, me te pai ki te noho ki tetahi raorao i runga i tera atu. Ko tenei ruruku me te hiahia mo te riu kotahi ka kitea noa i roto i te kauwhata paparanga e rima.

I taea e te roopu te whakahaere i te aukumetanga me nga ahuatanga hiko o nga paparanga graphene. Ko tenei kitenga hou, i kiia e ratou ko "ferro-valleytricity," he tirohanga hou mo te whanonga o te graphene me te whakatuwhera i nga huarahi mo te hoahoa taputapu rokiroki pai ake.

