Te rongoa mo te mate koiwi i roto i nga wheturangi e whakaatu ana i te kupu whakaari

Kua whakaatuhia he rongoa motuhake hei aukati i te mate wheua o nga kiore, ka whai hua pea ki nga kairangirangi i runga i te Teihana Mokowā International (ISS). Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o California Los Angeles (UCLA) me te Whare Wananga o Forsyth i Massachusetts tetahi rongoa e kore e aukati noa i te mate wheua o nga kiore e noho ana i runga i te ISS engari ka piki ake hoki o raatau wheua.

I kitea e te roopu ko te microgravity ka heke kotahi paiheneti te kiato kohuke kohuke (BMD) ia marama o te rongo. Hei whawhai i tenei, i whakamahia e ratou he pūmua e kiia nei ko NELL-1, e whakahaere ana i te tipu o nga wheua, ka whakarereketia kia hangaia he rongoa e mohiotia ana ko BP-NELL-PEG e aro ana ki nga kopa wheua kaore he paanga kino. Ko nga kiore i tukinotia ki te BP-NELL-PEG i whakaatu i te pikinga nui o te BMD i whakaritea ki te roopu whakahaere.

Ahakoa e mau ana tenei pakaruhanga mo nga miihana mokowhiti kei te heke mai, tae atu ki te noho roa ki te microgravity, karekau he korero mo te wa ka timata nga whakamatautau tangata mo NELL-1. I tenei wa, kotahi anake te kamupene, Bone Biologics kei Massachusetts, i whakahaere i nga whakamatautau haumanu tangata ma te whakamahi i te NELL-1 ki te rongoa i te mate kopae whakaheke i roto i te kaupapa piripono i Ahitereiria. Ko te mana o tenei rangahau kare tonu i te marama.

Ahakoa te rongoa mo te mate o nga wheua i roto i nga kairangirangi, ka hiahiatia etahi atu rangahau hei whakatika i etahi atu paanga hauora o te waahi waahi, penei i nga huringa roro. Mo tenei wa, ka whakawhirinaki tonu nga kairangi rererangi ki nga waahi hikoi i nga wa katoa hei whakaiti i nga raru e pa ana ki nga misioni mokowhiti roa.

