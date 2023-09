Ko te mea ngaro o nga taimana mawhero: ka kimihia e nga kaiputaiao te "kainga ngaro" mo te hanga

No tata nei ka kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua mo te hanga taimana mawhero, e mohiotia ana mo te onge me te tino ataahua. Ko nga taimana mawhero kei roto i nga kohatu tino utu nui o te ao, kua roa e minaminatia ana e nga kaikohi me te hunga kaingākau whakapaipai. Ko te nuinga o enei kohatu onge, neke atu i te 90 paiheneti, i kitea i te keri Argyle i te taha raki-ma-to-to-to-tokerau o Ahitereiria, ka mutu te mahi.

Ko te patai he aha te nui o nga taimana mawhero i mahia e te maina Argyle, kua miharo nga kairangahau mo nga tau maha. Kaore i rite ki te nuinga atu o nga maina taimana, kei waenganui o nga whenua, ko te maina Argyle kei te taha o tetahi. I roto i te rangahau hou i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Communications, i kitea e te roopu kaiputaiao o Ahitereiria i kawea mai nga taimana mawhero ki te mata o te whenua na te pakarutanga o te whenua matua tuatahi tata ki te 1.3 piriona tau ki muri.

E ai ki te kaituhi matua o te rangahau, a Hugo Olierook mai i te Whare Wananga o Curtin i Ahitereiria ki te hauauru, e rua o nga mea e toru e tika ana mo te hanga taimana mawhero kua mohiotia. Ko te whakauru tuatahi ko te waro, me noho hohonu ki roto i te whenua, i te iti rawa ki te 150 kiromita (93 maero) i raro i te mata. Mēnā he pāpaku ake te waro, ka huri hei kauwhata, he taonga iti rawa atu i te taimana.

Ko te whakauru tuarua ko te nui o te pehanga e hiahiatia ana hei whakarereke i te maamaatanga o nga taimana me te hoatu ki a raatau te tohu mawhero. Ko te whakamarama a Olierook ma te iti rawa o te pehanga ka puta he taimana marama, engari ka nui te pehanga ka huri parauri. Me mahara ko te nui o nga taimana i kitea i te kena Argyle he momo parauri iti te utu.

Ko tenei kitenga tata nei e whakamarama ana i te hanga o nga taimana mawhero me te whai matauranga nui mo te kimi i nga putunga rite huri noa i te ao. Ko etahi atu rangahau mo tenei mara ka kitea etahi atu puna o enei kohatu e tino rapuhia ana, ka nui ake nga taonga ki te maakete. Ko te rangahau e whakakaha ana i te whakapohehe me te hihiko e karapoti ana i nga taimana mawhero, e whakapumau ana i to ratau ingoa ko etahi o nga kohatu utu nui, motuhake hoki o te ao.

