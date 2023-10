I Kitea te Whakamuku Coral i te Hohonu ohorere i te Moana Inia

Kua kitea e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Plymouth tetahi kitenga miharo e pa ana ki te whakangao kao ki te Moana Inia. I kitea e ratou he tohu mo te whakapouri o te wao ki runga ki te 90 mita (295 putu) i raro i te mata, te hohonutanga i whakaarohia i mua he atete ki te whakamahanatanga o te moana. Ko te rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Communications, i kitea e 80 paiheneti o nga toka i etahi waahi o te takere o te moana kua pakaru i te pikinga o te wera o te moana.

I nga wa o mua, i whakaponohia he kaha nga rupi hohonu ki te whakamahanatanga o te moana na te mea i maharahia ka mau tonu nga wai matao e noho ana. Heoi, kua kitea e tenei rangahau ehara tenei i te mea, tera pea ka waiho nga toka ki nga hohonutanga rite ki te ao katoa ka tupono ki nga huringa huarere.

I whakamahia e te roopu rangahau he huinga o te aroturuki i roto i te waahi, nga robots i raro i te wai, me nga raraunga o te moana i hangaia e te amiorangi ki te ako i te ahuatanga. I kitea e ratou ahakoa ka mau tonu te mahana o te mata, he nui te pikinga o te pāmahana i raro i te mata ka pa ki te kao o te moana hohonu. I puta tenei whakapouritanga o te moana-hohonu ahakoa karekau he tohu kino o nga toka papaku.

Ahakoa i kitea e te rangahau kua ora ake etahi wahanga o te toka i te hokinga mai o nga kairangahau i te tau 2020 me te 2022, kei te awangawanga tonu nga kitenga. Ko nga rupi mesophotic, i kitea i waenga i te 100-490 putu i raro i te mata, ko te whakaaro hei whakamaarama i te kino o te kaiao i puta mai i te paheketanga o te wai papaku na te wera o te moana. Heoi, kei te noho morearea ano enei rupi.

Ko te paanga o te huringa o te rangi ki runga i te tirohanga moana o te rohe kei te whakanuia e nga huringa taiao, penei i te El Nino me te Indian Ocean Dipole. Ko nga kairangahau e akiaki ana i te hiahia tere ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga paanga o enei huringa ki enei taiao, he iti nei o matou mohiotanga.

