He rangahau hou i whakaputaina i roto i te Earth-Science Reviews e whakaatu ana i te maramatanga hou mo te ngaronga o te Malvinoxhosan biota, he roopu kararehe tawhito e noho ana i te wai i noho i mua i te whenua nui o Gondwana. Tata ki te rua rau tau, he mea ngaro tonu te take i ngaro atu ai ratou, engari inaianei ka whakapono nga kairangahau kua hurahia e ratou te pono. Ko te maihao o te hara e tohu tika ana ki te huringa o te rangi.

Ko Gondwana, e karapoti ana i nga waahanga o enei ra o Afirika, Amerika ki te Tonga, Ahitereiria, Antarctica, te whenua o Inia, me te Arapi Peninsula, kei te tata ki te Tonga ki te Tonga. Neke atu i te 5 miriona tau, ka heke haere nga taumata o te moana e karapoti ana i a Gondwana, i te mutunga ka mate te Malvinoxhosan biota.

Na roto i te wetewete i nga rau o nga parapara me te tirotiro i nga ahuatanga o te toka i kitea ai, ka taea e nga kairangahau te whakahiato i te waa o nga huihuinga. Ko nga paparanga matatoka o te Malvinoxhosan biota e rite ana ki te heke paku o te taumata o te moana, i kitea ko te "pu hikareti" i whakaohooho i enei huihuinga mate. Ko te huringa o te rangi na te paheketanga o te taumata o te moana i whakararu i te au o te moana, i pa ki nga tikanga o te moana huri noa i te Pou o te Tonga.

Ko te koiora Malvinoxhosan, e whakaponohia ana i tipu ki te ora i roto i nga wai matao, kaore e taea te urutau ki nga huringa huarere i puta mai i nga raruraru o te au moana. Ko te mutunga mai, ka whakakapia e nga momo momo moana e pai ana ki nga wai mahana.

I pa kino tenei paheketanga ki te puunaha rauwiringa kaiao huri noa i Te Pou o te Tonga, ka hinga te kanorau koiora e mau tonu ana ki tenei ra. Ko nga kitenga rangahau he whanui ake nga paanga, he whakatupato mo te whakaraeraetanga o nga taiao polar me nga punaha rauropi ki nga huringa o te taumata o te moana me te mahana.

I a tatou e pa ana ki te raru kanorau koiora o naianei, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te ahua o te rauwiringa kaiao tairongo ki te huringa o te rangi na te tangata. Ka waiho hei whakamaumahara nui ko nga huringa kare e taea te huri ka mahia e tatou i tenei ra ka mau tonu nga hua ki to tatou palaneta.

FAQ

Q: He aha te Gondwana?



A: Ko Gondwana he whenua nui i noho tata ki te 420 miriona tau ki muri, ka uru ki etahi waahanga o Awherika, Amerika ki te Tonga, Ahitereiria, Antarctica, te whenua o Inia, me te Arapi.

P: He aha te koiora Malvinoxhosan?



A: Ko te Malvinoxhosan biota he roopu tawhito o nga kararehe noho wai e noho ana i nga wai e karapoti ana i Gondwana. Ko te nuinga he trilobites, he ahua-a-rua-rua, he mollusks, he echinoderms.

P: He aha te take i ngaro ai te koiora Malvinoxhosan?



A: Na te hekenga haere o nga taumata o te moana i whakararu i nga ia o te moana huri noa i te Pou o te Tonga, ka puta nga huringa huarere kaore e taea e te koiora Malvinoxhosan te urutau, i te mutunga ka ngaro.

P: He aha te korero a tenei rangahau mo te huringa o te rangi o naianei?



A: Ko te rangahau e whakaatu ana i te kaha o nga taiao polar me nga punaha rauropi ki nga huringa o te taumata o te moana me te mahana. Ka noho hei whakamaumahara ki nga hua kare e taea te huri o te huringa o te rangi na te tangata ki runga i te kanorau koiora.

P: Ka taea e te puunaha rauwiringa kaiao huri noa i te Tonga ki te whakaora i ona taumata o mua o te kanorau koiora?



A: Kare ano te puunaha rauwiringa kaiao kia tino ora mai i te wa o te ngaromanga, e kii ana ko te ngaronga o te kanorau rauropi na te ngaronga o te koiora Malvinoxhosan ka mau tonu nga paanga.