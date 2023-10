Hikaka ana nga Kairangataiao mo nga kitenga hou mai i te Misiona OSIRIS-REx a NASA

Kei te harikoa te kaiputaiao o te aorangi a Phil Bland mai i te Whare Wananga o Curtin ki te whai waahi ki te kaupapa whakamiharo a OSIRIS-REx a NASA, e whai ana ki te kohikohi me te ako i nga tauira mai i te asteroid tata ki te whenua ko Bennu te ingoa. Kua whakapau kaha a Bland i tana mahi ki te tirotiro i nga meteorites ki te whai matauranga nui ki te hitori o te ao me te hanganga o to tatou punaha solar. Ko tenei whai waahi ki te ako i nga rawa parakore noa mai i te hau o te Ao, he wheako kotahi i roto i te oranga mo ia.

I angitu te kohi a OSIRIS-REx i tetahi tauira toka me te puehu o Bennu 250-karamu i muri i te rua tau ki te ako i tona whenua. Ko te tauira, kei roto i te ahua parakore, i tukuna mai i te kapi o te waka mokowhiti ka tau ki te Koraha Utah. I runga i te tirotiro, ka kitea e nga kaiputaiao tetahi kitenga ohorere: he tauira taapiri i runga i te taupoki ipu. Kei roto i tenei tauira bonus nga kohuke uku waiu me te nui o te waro, e whakaatu ana i nga whakaaro mo te takenga mai o te wai o te whenua me te oranga.

He mema a Phil Bland no te roopu o Ahitereiria e uru ana ki roto i te misioni, a, e whai ana ia i te ahunga whakamua me te tātari. I whai waahi ia ki tetahi riipene ataata ora mai i te Johnson Space Center o NASA, ma te mataki i nga kaiputaiao e whakahaere ana i te iti o nga rauemi kua kohia. Whai muri i te tangohanga tupato, te pauna, me te whakarapopototanga o nga tauira, ka kowhiria e Bland nga toka hei tātaritanga i roto i tana taiwhanga.

Ma te whakamahi i nga tikanga moroiti matatau, ka hangaia e Bland he mapi taumira teitei o te matū me te kohuke o te rauemi. He mea nui tenei tātaritanga ki te whakatau i te hanganga me te hanga o te tauira. Kia oti a Bland i tana tātaritanga, ka tukuna atu nga tauira ki a Ahorangi Trevor Ireland i te Whare Wananga o Queensland mo te wetewetehanga me te wetewete o te hāora. Ka awhina tenei ki te whakatau i te reanga me te hanganga matū o Bennu, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hononga i waenga i a Bennu me nga meteorites e kitea ana i runga i te whenua.

Ko te misioni OSIRIS-REx kua mau i te ihiihi me te hiahia o nga kaiputaiao penei i a Bland me Ireland. Kei te tatari marie ratou ki nga hua o ta raatau tātaritanga, ka whai waahi nui ki te maarama ki te takenga mai o te ao me te hanganga o to maatau ao.

Nga Puna: Ko te paetukutuku a te misioni OSIRIS-REx a NASA, te Kaiwhakahaere NASA Bill Nelson