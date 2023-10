Te Ora Mīharo o te Moana Hohonu Kua Whakakitea i roto i nga Whakaahua Hou

Ko nga rekoata hou i mauhia i roto i te "rohe pouriuri" ngaro o te moana hohonu kua hurahia he ao e kapi ana i te oranga. I tangohia tenei pikitia huri noa i te Geologist Seamounts e tata ana ki nga moutere o Hawaii, ma te whakamahi i tetahi waka torotoro moana hohonu ko Mesobot. Ko te rohe pouri e tohu ana ki nga waahi o te moana kaore e taea e te ra te kuhu, timata mai i te 100 mita (330 putu) te hohonu.

E whakaatu ana te rīpene i te huhua o nga rauropi whakamihi, tae atu ki nga mekameka roa o nga mea hanga, nga ahua ora, tae noa ki te wheke e tuku ana i te kapua waituhi arai. Ko enei rauropi te hekenga kararehe nui rawa atu o te whenua, i te mea ka heke ia ra mai i nga wai mata ki te rire pouri ki te huna i nga haora awatea. Ka whai waahi nui tenei heke ki roto i nga whakaritenga a te moana mo te ahuarangi o te ao ma te kawe i te waro mai i nga wai mata ki te moana hohonu, ka taea te noho mo te wa roa.

Ko te Mesobot, kaore i rite ki etahi atu waka torotoro moana hohonu, he mea hanga kia iti te paanga ki te oranga moana hohonu. Ko tana hoahoa angiangi me te puhoi haere o te puhoi ka aukati i te whakamataku i nga kararehe mohoao ka tutaki ki a ia. He mea nui tenei ki te whakaaro ki te ahua ngoikore o nga rauwiringa kaiao moana hohonu.

Ko te moana hohonu kare tonu i te tirotirohia, me te tata ki te 25 paiheneti noa o te papa o te moana kua oti te mapi. He mea tino nui nga miihana moana hohonu mo te kite me te mohio ki nga momo oranga kanorau me te tino pohehe e noho ana i enei rohe karekau. I tua atu, ka taea e enei misioni te whakaatu i nga tono mo te oranga moana hohonu, penei i te whanaketanga o nga rongoa hou. Kua whakaatuhia e nga rangahau he maha ake nga momo patu paturopi, mate pukupuku, me nga matū anti-inflammatory i nga roopu o nga rauropi whenua.

Ko te maarama ki te moana hohonu me ona tangata he nui nga paanga, ina koa ka kaha haere nga mahi ahumahi penei i te keri moana hohonu. Ma te whakamarama i tenei ao huna, ka tumanako nga kaiputaiao ki te tiaki me te tiaki i enei punaha rauwiringa kaiao me te whakamahi i nga painga ka mau ki a raatau.

Rauemi:

– National Oceanic and Atmospheric Administration

– Woods Hole Oceanographic Institution