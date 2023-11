Huakita me te Kī Kai Kirihou hei Whakahou i te Hangarua Kirihou

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Te Taitokerau te waahi whenua i te ao hangarua kirihou: he huakita e tino kaha ana ki te "kai" kirihou. Ka taea e tenei kitenga te huri i nga mahi hangarua kirihou me te whakatika i te tipu o te parahanga na te para kirihou.

Kua eke ki te reeti ohorere neke atu i te 380 miriona taranata ia tau, tata ki te haurua he kirihou whakamahi kotahi. Ahakoa te nui o nga mahi hangarua, iti iho i te 5% o nga kirihou katoa e hangaruatia ana, ka waiho he moni nui ka mutu ki roto i nga tuunga whenua, ka whakakino ranei i o tatou rauwiringa kaiao.

I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Chemical Biology, i kitea e nga kairangahau he huakita noa e kiia nei ko Comamonas testosteroni, e kitea ana i roto i te oneone me te parakaingaki, kei a ia te kaha ki te kai kirihou. Ko te hiahia nui o te huakita i kitea i roto i tana pakaruhanga o te horoi horoi, me nga momo puhui i kitea i roto i te kirihou me nga tipu.

Ko te mea e tino pai ana tenei huakita ko tona kaha ki te wawahi i te kirihou me te kore e hiahiatia he whakarereketanga. Kaore i rite ki etahi atu huakita e hiahia ana ki te miihini me te whakarereketanga nui, kei a C. testosteroni nga taputapu tika hei keri kirihou.

E ai ki a Ahorangi Ludmilla Aristilde, he tohunga hangarau taiao mai i te Whare Wananga o Te Taitokerau, he maha nga waahanga o te huakita, he pai te whakakotahi. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te kaha o nga rongoa taiao hei patu i nga para kirihou. Ko te whakamahi i te mana o te microbiology ka whai waahi nui ki te whakatuu i te ohanga porohita, te whakaiti i to tatou ti'aturi ki nga kirihou hanga-hinu, me te para i te huarahi mo te oranga tonutanga.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau ka taea ano e tenei huakita te whakarereke i te kirihou kua keri ki roto i nga momo polymers, na reira ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hangarau koiora. Ko enei momo Comamonas te kaha ki te whakaputa i nga momo momo kirihou, ka whakaiti i te whakawhirinaki ki nga matū hinu.

Ahakoa karekau te huakita e whakamahia ana i nga waahi hangarua, na ona kaha whakamiharo ka waiho hei kaitono kaha mo nga mahi hangarua nui. Ma te whakamahi i te kai kirihou o tenei huakita, ka kaha ake nga mahi hangarua a te taone me te ahumahi ki te whakatika i te raru para kirihou.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Comamonas testosteroni?

Ko te Comamonas testosteroni he huakita noa e kitea ana i roto i te oneone me te paru parakaingaki ka taea te kai kirihou. Kei a ia nga ahuatanga ira taiao e taea ai e ia te pakaru i te kirihou me te kore e hiahiatia he whakarereketanga nui.

P: He aha te mea nui te hangarua kirihou?

He mea nui te hangarua kirihou hei whakaiti i te paanga o te para kirihou ki te taiao. Ma te hangarua i te kirihou, ka taea e tatou te whakamama i te taumahatanga ki runga i nga putunga whenua, te tiaki i nga rawa, te whakaiti i te parahanga, me te whakaiti i to tatou ti'aturi ki nga kirihou-a-hinu.

P: E hia te nui o te kirihou kei te hangarua i tenei wa?

Kia aroha mai, iti iho i te 5% o nga kirihou katoa ka mahia kua hangaruatia. Ko te nuinga o te kirihou ka mutu ki roto i nga tuunga whenua, ka pa ki te parahanga o te taiao me te paheketanga o te rauwiringa kaiao.

P: Ka taea te hangarua nga momo kirihou katoa?

Ehara nga momo kirihou katoa ka taea te hangarua, ina koa i te kainga. He maha nga mea, penei i te herenga i nga waahi hangarua, te whakakotahitanga o nga kirihou me etahi atu rawa, me te pokenga para kai, ka uaua etahi kirihou ki te hangarua.

P: Me pehea e awhina ai te huakita ki te hangarua kirihou?

Ko nga huakita penei i te Comamonas testosteroni he kaha ki te wawahi i te kirihou, ka whai hoa nui ratou ki nga mahi hangarua kirihou. Ma te whakamahi i enei huakita, ka taea te keri te kirihou me te huri ki nga momo polymers, ka whakaiti i to maatau whakawhirinaki ki nga kirihou hinu-hinu.