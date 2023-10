Ko nga taunakitanga hou e kii ana he nui te Asteroid Crater i tanumia ki raro i Ahitereiria

Kei te hura tonu nga kaiputaiao i nga mea ngaro mo to tatou ao tawhito, a, ka taea e nga kitenga hou te whakarereke i to maatau mohiotanga ki te hitori o te Ao mo ake tonu atu. Ko Andrew Glikson me tana hoa mahi a Tony Yeates te kai-taiao whenua kua whakaputa i tetahi rangahau whakamohiotanga i roto i te hautaka Tectonophysics, e whakaatu ana i nga taunakitanga kaha mo tetahi rua asteroid nui i tanumia ki raro o Ahitereiria.

Ko tenei hanganga huna i raro i te whenua, e mohiotia ana ko te hanganga Deniliquin, e whakaatu ana i te diameter e kiia ana neke atu i te 320 maero. Mena ka whakamanahia, ka nui ake i te hanganga paanga nui rawa atu o naianei i runga i te whenua—Ko Vredefort Crater o Awherika ki te Tonga, e 100 maero te whanui. Ko te mea nui, ko te hanganga Deniliquin ka nui atu i te rahi o te rua o Chicxulub, e whakaponohia ana na te mate o nga dinosaur.

Ko nga rangahau a Glikson e whakaatu ana i nga ahuatanga matua hei whakakaha i te keehi mo te hanganga Deniliquin he waahi paanga asteroid. Ko nga panui aukume o te rohe e whakaatu ana i te tauira rippi hangarite i roto i te kirinuku e karapoti ana i te matua, e tohu ana i te kaha o te kaha autō i puta i te wa o te paahitanga nui.

Ka puta ake te patai: He pehea te roa o te hunanga o taua whare nui ki raro i te mata o Ahitereiria? E ai ki a Glikson, i roto i nga miriona tau, kua paheke te hanganga, kua heke haere tona rongonui. Pērā i te maturuturunga iho o te wai e pupuhi ana ki runga mai i te kōwaha, he rite ki te uho whakanekehia ake o te waahi paheketanga asteroid, kua ata haere te hanganga Deniliquin i te whakamatautau o te waa.

Ko tenei kitenga whakamiharo e whakaatu ana ehara i te mea ko te hitori hihiko o to tatou paraneta engari ko te whanuitanga o te paanga o te ao ki runga i to tatou ake iari. Na te ahu whakamua o te rangahau putaiao, ka taea e tatou te tatari mo etahi atu whakakitenga mo nga mea o mua o te whenua me nga kaupapa hohonu i hanga i to tatou ao e mohio ana tatou.

FAQ

Q: He aha te hanganga Deniliquin?

Ko te hanganga Deniliquin he puwha asteroid nui i raro i te whenua ka tanumia ki raro o Ahitereiria, e whakaatu ana i te diameter neke atu i te 320 maero.

Q: He pehea te whakataurite o te hanganga Deniliquin ki etahi atu hanganga paanga e mohiotia ana?

Mena ka whakamanahia, ko te hanganga Deniliquin te hanganga nui rawa atu e mohiotia ana i runga i te whenua, i runga ake i te Vredefort Crater i Awherika ki te Tonga tae atu ki te rua o Chicxulub e pa ana ki te ngaro o nga mokoweri.

Q: I pehea te hunanga o te hanganga Deniliquin mo te wa roa?

I roto i nga miriona tau, kua heke haere te horo o te hanganga Deniliquin, he uaua ki te kite mai i te mata o te whenua.

P: He aha nga taunakitanga e tautoko ana i te hanganga Deniliquin he waahi paanga asteroid?

Ko nga panui aukume o te rohe e whakaatu ana i nga tauira rippihanga hangarite i roto i te kirinuku e karapoti ana i te matua, he ahuatanga i hangaia e te kaha autō i tukuna e tetahi huihuinga nui.