Ka Tautuhia e nga Kairangataiao nga Kaipupuri mo nga Tukino Huakita, Te Whakatuwhera i te Kuaha mo nga Rautaki Maimoatanga Hou

Ko nga rangahau hou i whakahaeretia i te Whare Wananga o Nevada, Las Vegas (UNLV) e whakamarama ana i nga huakita kino me te pehea e whakahohe ai i etahi ira e mate ai te tinana o te tangata. Ko Helen Wing te kaiarataki moroiti, he roopu kaiputaiao o roto i nga mahi kua aro atu ki a Shigella, he tukumate huakita whakamate e mau ana i nga tohu penei i te kowhao o te puku, te kirikaa me te matere. E kii ana nga Pokapū mo te Mana Mate me te Aukati i te mate o Shigella e 600,000 nga mate i te ao katoa ia tau.

Ko tetahi o nga mea nui i kitea e nga kairangahau ko te mahi a tetahi pūmua nui e kiia nei ko VirB, e mahi ana hei "whakawhiti" e whakaoho ana i te huakita ki te mate i roto i te tangata. Ka herea te pūmua ki te DNA o Shigella, ka whakahohe i te mate. Heoi, i kitea e te rangahau ko te whakararu i te tukanga here o VirB ka taea pea te aukati i a Shigella mai i te mate.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka mBio, kua whakawhiwhia ki a ia hei "Kowhiri a te Etita." Ka mahia he whakakapinga i roto i te pūmua VirB, ka ngaro tona kaha ki te whakahohe i nga ira virulence i Shigella, ka kore e pangia te huakita. Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i te tupono ki te whakawhanake maimoatanga e aro ana ki te pūmua VirB hei patu i nga mate Shigella.

Ko te whainga o te roopu o te taiwhanga microbiology a UNLV kia pai ake te maarama ki enei "whakawhiti" pūmua, ka taea te huri i nga huakita kino kore ki nga tukumate kino. Ko te whainga nui ko te hura i nga tikanga mo te whakahaere i nga huakita whakararu i te mate me te whakawhanake i nga raau taero hou e aro ana ki enei pūmua.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu o Shigella ki etahi atu tukumate. E whakapono ana nga kaiputaiao ka taea te whakamahi i nga huarahi rite ki etahi atu huakita e whai kiko ana ki te haumanu ma te aro ki nga momo pūmua e whai waahi ana ki te mate kino. Ma te mohio ki nga mahi me nga taunekeneke o enei pūmua, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whakapai ake i nga rautaki maimoatanga me te whakamama i te taumahatanga o nga mate hopuhopu puta noa i te ao.

Ko tetahi o nga ngota ngota matua e uru ana ki te mahi here ko te cytidine triphosphate (CTP), he mea tino nui mo te whakaritenga o VirB. Ma te pokanoa ki te herenga CTP, ka tumanako nga kairangahau ki te whakawhanake i nga rautaki maimoatanga ka taea te whakaiti i te paanga o nga huakita kino penei i a Shigella.

Ko tenei rangahau e tohu ana i tetahi mahi nui ki mua ki te hura i nga keu mo nga mate huakita me te whakatuwhera i te kuaha ki nga huarahi hou mo te maimoatanga me te aukati. Ma te mohio ki nga tikanga e taea ai e te huakita te whakaputa mate, ka taea e nga kaiputaiao te hanga rautaki whai hua ake hei patu i enei mate me te whakapai ake i te hauora o te ao.

Puna: Te Whare Wananga o Nevada, Las Vegas [Kaore he URL]