Ko nga rangahau i whakahaeretia e te roopu kaiputaiao kua kitea he tirohanga whakamiharo ki nga tikanga o te neke parāoa. He rereke ki nga whakapono o mua, i kitea e te rangahau he mahi nui te elasticity o nga whiore parāoa ki te whakahaere i nga nekehanga.

I nga wa o mua, i kii nga kaiputaiao ko te whakakorikori parāoa i whakawhirinaki anake ki te whiunga kaha o o ratou hiku. Heoi, ko tenei rangahau hou e whakawero ana i tera whakaaro. Ko te rangahau e whakaatu ana ko te ahua o nga hiku ka awhina i te turaki i te parāoa i roto i nga taiao wai.

Ma te whakamahi i nga whakaahua tere-tere me nga tikanga moroiti matatau, i taea e nga kaiputaiao te mataki i te nekehanga uaua o nga hiku parāoa i roto i nga korero o mua. I kitea e ratou he kounga rapa te hiku e taea ai e ratou te huri i te ahua me te whakatika tonu ki te wai o te taiao. Ma tenei ngawari hihiri e taea ai e te parāoa te whakakorikori pai, ka tino whakanui ake i te nekenekehanga.

I mua, i whakaponohia ka kaha ake te hiku maataki ki te turaki i te parāoa ki mua. Heoi ano, e whakaatu ana tenei rangahau o mua tata nei, ko te pakari ka aukati i te nekehanga ma te whakapau kaha ki ia whiunga hiku. Ko te ngawari o nga hiku parāoa e whakarite kia pai te whakawhiti o te pūngao ki te wai a tawhio noa, e taea ai e te parāoa te kauhoe me te pai ake.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i te kuaha ki te ahu whakamua i roto i te maarama ki te ahuwhenua parāoa. Ma te wetewete i nga mea ngaro o te whakakorikori parāoa, ka taea e nga kairangahau te whai matauranga nui ki te hua o te tane me nga huarahi pea mo te whakatika i nga take kore tamariki.

FAQ:

P: Me pëhea te hiku o te parāoa ki te turaki i te parāoa i roto i te wai?

A: Ko te elasticity o nga hiku parāoa ka taea e ratou te whakarereke me te whakatika ki te taiao wai, ka awhina i te pana.

P: He aha te take i whakaponohia i mua he pai ake te whai hua o te hiku maro?

A: I whakapaehia ka kaha ake te pakari o te patu o te hiku, engari ka aukati i te neke me te whakapau kaha.

P: He aha nga paanga o tenei rangahau?

A: Ka taea e te mohio ki te whakakorikori parāoa he tirohanga nui ki te hua o te tane me te awhina ki te whakatika i nga awangawanga mo te kore tamariki.