Ko te Fracking ki te Liquid CO2 Ka taea e te Wiri Iti, Nga Whakaaturanga Rangahau Hou

Kua kitea e nga rangahau hou ko te whawhati, ahakoa ka whakahaeretia ma te wai hauhaa (CO2), te wai ranei, ka iti te wiri. Ko tenei rangahau e whakapumau ana ko nga wiri ka puta mai i nga tikanga ano tera pea ka nui ake, ka pakaru nga ru.

Ko te whawhati, ko te pakaru waipēhi rānei, ko te werohanga wai i raro i te mata o Papatūānuku hei tango hinu me te hau māori. Ahakoa te whakamahi i te wai para, ko tenei rangahau i aro ki te whakamahi i te wai CO2. Ko te pakaru me te wai CO2 he painga taapiri mo te tango waro, ka whakaheke i tana koha ki te pupuri i te wera o te hau.

E ai ki nga whakatau tata ka taea e te haurua waro ki te whakaora i te nui o te waro ia tau ki te kotahi piriona panui solar. Na tenei ka pai ake te pai ki te taiao ki te whakatairite ki te pakaru wai para, na te mea ka pupuri te waro ki raro i te whenua me waho o te hau.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Pūtaiao, e tohu ana ko nga kitenga o nga wiri i puta mai i te wehenga CO2 ka pa ano ki te pakaru wai. Ka taea e nga tikanga e rua te whakakorikori i nga mahi ru.

I tautohetia e nga kai-taiao i mua i te takenga mai o enei wiri, me te kii etahi na nga ru nui i puta i tawhiti, ko etahi i whakapae he haruru na nga mahi a te tangata. Na roto i te whakaurunga i nga taima taiwhanga huri noa i te waahi fracking i Wellington, Kansas, i taea e nga kairangahau te whakatau he tino pa nga wiri ki nga werohanga wai.

He mea nui te aro turuki i enei mahi kia mohio ai koe ki te rerekeetanga o nga toka me te whai i nga nekehanga o nga wai i muri i te werohanga. Ka taea e nga whakamatautau whakatauira te whakatau i nga pehanga werohanga wai haumaru hei whakaiti i te tupono ka pa mai te mahi rui kino. Heoi, ko te noho mai o nga hapa e kore e mohiotia he uaua ki te matapae i te putanga i nga keehi katoa.

Ko tenei rangahau e whakamarama ana i te paanga o te pakarutanga ki runga i nga mahi ruihi, me te whakanui i te hiahia kia tupato te aro turuki me nga whakaritenga hei whakaiti i nga tupono e pa ana ki te mahi.

Rauemi:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, me Richard W. Hammack. "Ko nga tohu wiri i te wa e werohia ana te wai ka puta mai i te paheketanga he." Pūtaiao.

– UC Riverside. "Ka taea e te Fracking te wiri iti, ahakoa te wai i whakamahia." ScienceDaily, 4 Akuhata 2023.