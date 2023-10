Nga Maramatanga Hou mo te Whenua Ngaro

Kua roa nga kaimatai whenua e miharo ana ki te panga e huri haere tonu ana o nga whenua o te Ao. Ko te pakaruhanga tata a tetahi roopu i te Whare Wananga o Utrecht i Holanana kua whakamarama i tetahi whenua i ngaro ngaro e hia miriona tau ki muri. E mohiotia ana ko Argoland, ko tenei whenua 5,000km te roa i wehe atu i te uru o Ahitereiria tata ki te 155 miriona tau ki muri. Heoi, ko te wahi i noho ai he panga tonu a tae noa mai ki naianei.

Ko te mea nui ki te whakaoti i tenei mea ngaro kei raro i te mata o te moana, kei reira tetahi "kore" nui e kiia nei ko te Argo Abyssal Plain i whakaatu tohu tino nui. Ma te whakamahi i te hanganga o te papa o te moana, ka whakatauhia e nga kairangahau kua heke a Argoland ki te hauauru whaka-te-raki, ka tau ki raro i nga moutere o te tonga-tonga o Ahia. He rereke ki nga tumanako, kaore he whenua nui i kitea i raro i enei moutere. Engari, ko nga toenga o nga kongakonga whenua iti i kitea, e karapotia ana e nga waaawa moana tawhito.

I haere nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Utrecht ki te whakahiato i nga ahuatanga o te whenua ngaro. I kitea e ratou ko tetahi atu whenua "ngaro", i kitea i te tau 2019, kua totohu ki roto i te koroka o te whenua, ka waiho ko te paparanga o runga anake i hanga nga maunga o te tonga o Uropi. Heoi, karekau he toenga pera i waiho e Argoland.

E whakaatu ana tenei whakakitenga i te hiranga o te mohio ki nga ahuatanga o mua o te whenua. I whakamāramahia e Douwe van Hinsbergen te kaimātai arowhenua ko te hanga ano o nga whenua nui o mua me te maarama ki te matawhenua o te whenua i nga wa o mua he mea nui kia mohio ai ki nga tikanga penei i te kukuwhatanga o te kanorau koiora, te ahuarangi, te kimi rauemi mata, me te mohio ki nga hanganga maunga me te pereti tectonics.

I roto i nga tau e whitu o te rangahau, ka kitea e te roopu kua marara a Argoland ki nga wahanga rereke, i tapaina e ratou ko Argopelago. Ko enei kongakonga moroiti i wehea e nga ipu moana tawhito, he rite ki etahi atu whenua kua rukuhia penei i a Greater Adria me Zeelandia. I tae mai nga kongakonga ki o ratau waahi o naianei tata ki te 300 miriona tau ki muri, a i tenei ra, kei te takoto hohonu ki raro i nga ngahere ngahere o Indonesia me Myanmar.

Ko tenei mahi pakaruhanga ehara i te mea he maarama hou mo te whenua o Ahia ki te Rawhiti engari ka hohonu ake to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga o mua o te Ao me nga tikanga e hangai ana i to maatau ao.

FAQ

P: He aha te take i kiia ai he panga a Argoland?

A: Ko Argoland, he whenua i wehe atu i te uru o Ahitereiria, i ngaro, ka pohehe nga tohunga mo tona waahi.

P: I pehea te whakatau i te mea ngaro o Argoland?

A: I whakamahia e nga Kairangahau o te Whare Wananga o Utrecht te hanganga o te papa o te moana ki te whai i te paheketanga o Argoland, ka mutu ki raro i nga moutere o Ahia ki te Tonga.

P: He aha nga mea i kitea e nga kairangahau mo Argoland?

A: He rereke ki nga tumanako, kaore he whenua nui i kitea i raro i nga moutere o Ahia ki te Tonga. Engari, ka kitea nga maramara iti o te whenua e karapotia ana e nga riu moana tawhito.

P: He aha te hiranga o te ako i nga ahuatanga o mua o te whenua?

A: He mea nui te maarama ki te hitori o te whenua mo te mohio ki nga tikanga penei i te whanaketanga o te kanorau koiora, te huringa o te rangi, te tuhura rawa, te hanganga maunga, me te pereti tectonics.

P: He aha te ingoa o nga kairangahau i nga wahanga o Argoland?

A: I whakaingoatia e nga kairangahau nga kongakonga ko Argopelago, e tohu ana i nga kongakonga microcontinental kua wehea e nga ipu moana tawhito.

Rauemi: Te Whare Wananga o Utrecht (URL)