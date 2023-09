Te Mahi a te hiku o te Ao ki te hanga wai i runga i te marama

He rangahau no tata nei kua whakamarama i te takenga mai o te wai i runga i te Marama me te whakaaro ko nga ngaru o nga irahiko i roto i te hiku hiko o te whenua te kawenga mo te whakaputa H2O tio ki runga i te mata o te marama. Ahakoa kua roa e mohiotia ana te noho mai o te hukapapa ki runga i te Marama, he mea ngaro tonu te puna o tenei wai.

Ko te rangahau, na Shai Li o Te Whare Wananga o Hawaii i arahi, e hono ana i te wai i runga i te Marama ki te rohe huri noa i te Ao e kiia nei ko te magnetosphere. Ko te magnetosphere te mahi hei parepare, hei tiaki i te Ao mai i te hihi matūriki o te ra me te ao.

I a te Marama e awhiowhio ana i te Papa, ka haere ma roto i te hiku hiko, he hiku whakaroa i hangaia e te hau o te ra e pana ana ki te aorangi. Kei roto i tenei hiku nga matūriki tino utu, tae atu ki nga irahiko me nga katote. Ko te magnetotail hei whakangungu rakau i te Marama mai i nga matūriki kua utaina i te wa e tuku tonu ana te marama kia tae ki te mata o te marama.

Ko te rangahau, i runga i nga raraunga i kohia e te waka mokowhiti a Chandrayaan-1 o Inia, i kite ko te hanganga wai i runga i te Marama kaore i iti iho i te mea i whakaarohia i te wa i pahemo ai i te magnetotail. Ko nga rangahau o mua i kii ko te hanga wai i runga i te mata o te marama na te hauwai o te hau o te ra. Heoi, i kitea e nga kairangahau me whai ano etahi atu puna wai i roto i te magnetotail.

E kii ana nga kairangahau ko nga irahiko kaha-nui kei roto i te magnetotail ka tauhohe ki te oneone o te marama, ka tuku i te hauwai kua mau hei hanga wai. Ko te whakatewhatewha ake mo te wai i roto i nga pou o te marama i nga waahi rereke i te haerenga o te Marama i roto i te hiku hiko kia pai ake te maarama ki tenei mahi.

He mea nui tenei rangahau na te mea ka awhina i nga kaiputaiao ki te kimi puna wai i runga i te Marama, he mea tino nui mo nga miihana a-marama mo te wa roa me te whakatuu kainga tangata.

Rauemi:

1 NASA

2. Space.com

3. Pūtaiao Matohi