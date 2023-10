Kua kitea e nga kaiputaiao he tirohanga whakamiharo mo te aorangi iti rawa o to tatou punaha solar, a Mercury. I aratakina e te kaitirotiro arorangi a Mitsunori Ozaki o te Whare Wananga o Kanazawa i Hapani, kua kitea e nga kairangahau nga ngaru plasma e “waiata” ana e karapoti ana i a Mercury, e taea ai te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te taiao autō o te ao.

He ahurei a Mercury i te mea karekau he papa autō kaha na te mea e tata ana ki te ra. Ko te kitenga o enei ngaru plasma, he tangi "whiowhio" ranei, he mea nui na te mea ka tirohia me te hopukina mai i nga hau o nga aorangi penei i a Earth, Jupiter, me Saturn. Heoi, koinei te wa tuatahi ka kitea nga ngaru penei i te taha o Mercury, he aorangi tata kore e noho ana na te puhipuhi tonu o nga hau o te ra me te hihi o te ra.

Kaore i rite ki a Papa, he whitiki iraruke tuturu penei i te paparanga ozone ki te mahanga i te hihi ra, karekau a Mercury i tenei whakamarumaru. No reira, ko tenei kitenga hou e whakatuwhera ana i nga huarahi ki te ako i te ahua o te hau o te ra ki te hanga i te papa autō ngoikore o Mercury.

I nga marama tata nei, kua puta ano etahi atu korero whakamere mo Mercury. Ahakoa te kore o te hau, kei te aorangi tona ake aurora. I tua atu, e mohiotia ana a Mercury mo tana tere tere huri noa i te ra, ka oti te hurihanga kotahi i roto i te 88 ra o te whenua. Te mea maere, e ere te paraneta veavea roa ’‘e i roto i to tatou faanahoraa solar; ka haere taua taitara ki a Venus, na te ahua o te hau. I tua atu, kua kite nga kaiputaiao kei te iti haere a Mercury, he ahuatanga i miharo nga kairangahau mo nga tau maha.

Ko tenei kitenga o nga ngaru plasma huri noa i Mercury ka whakawhānui ake i to maatau mohiotanga mo te aorangi me tona taiao autō. He whai waahi hou mo nga kaiputaiao ki te ruku hohonu ki nga mea ngaro o Mercury kia pai ake te maarama ki nga paanga o te hau o te ra ki runga i tenei ao toka.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Kanazawa

– Pūtaiao Matohi