Te Whakakitenga Mīharo: Ko nga Kao Kao Maamaa Kua Hurihia ki nga Moutere o Galápagos

Ko nga kaiputaiao kei runga i te waka rangahau Falkor kua kitea he kitenga whakamiharo i roto i nga wai e karapoti ana i nga Moutere o Galápagos. Ma te whakamahi i te karetao ROV SuBastian hou, ka taea te tuhura i te hohonutanga ki te 4,500 mita, ka taea e nga kairangahau te huraina e rua nga toka toka-wai makariri kaore i kitea i mua. Ko enei toka whakamiharo, kei waenganui i te 370 me te 420 mita i raro i te mata, kua taapiri i tetahi waahanga hou ki to maatau mohiotanga mo te Rahui Moana o nga Moutere o Galápagos.

Neke atu i te 800 mita te roa, ko te nui o nga toka e rua he rite ki nga papa whutupaoro e waru, ko te toka iti e 250 mita. Ko te mea tino whakamiharo mo enei hanganga kao ko te taonga o nga momo toka toka e mau ana, e kii ana kua poipoia e ratou nga momo koiora moana mo nga mano tau. Ko tenei whakakitenga whakahihiri e hangai ana i runga i te kitenga i kitea i te Paenga-whawha 2023, i te wa i kitea tuatahitia ai nga toka hohonu i roto i te Rahui Moana o Galápagos e nga kaiputaiao i runga i te R/V Atlantis o te Woods Hole Oceanographic Institution.

Ko te whainga tuatahi o te haerenga ko te whakamahi i te hangarau matawai taiaho hei whakaputa mapi taumira teitei o enei toka. Ma te whakamahi i nga matawai taiaho e kaha ana ki te whakaputa mapi taumira rua-mirimita, i taea e nga kairangahau te tautuhi i nga momo momo rauropi e noho ana i te papa moana. I nga wa o mua, he iti te kaha o nga hangarau mapi i raro i te wai ki te hopu whakaahua o nga rauropi ora na te kaha o te whakatau. Heoi, kua whakatuwherahia e tenei tikanga matawai taiaho nga huarahi hou mo te ako i nga rauwiringa kaiao o raro o te wai i roto i nga korero koretake.

I tua atu i te kitenga o nga toka, i tutuki ano nga kaiputaiao ki nga maunga e rua kaore ano kia kitea i mua. Ko enei maunga, e whakapaetia ana i noho mai i runga i nga raraunga amiorangi, kua whakapumauhia, kua maataki maataki ma te whakamahi i nga hangarau hou. Ko enei korero nui ehara i te mea ka whai waahi noa ki te maarama putaiao engari ka hanga he turanga mo te whakatau whai hua mo te tiaki me te tiaki i enei rauwiringa kaiao ahurei.

I whakamihihia e te Tari Whakahaere o te Paaka Motu o Galápagos te hiranga o tenei rangahau, me te whakanui i te hiranga o te hihiko o te whenua ki te hanga i nga rauwiringa kaiao o te moana hohonu. Ma te whakatewhatewha me te mapi haere tonu i enei rohe mamao, ka whakarite matou ka noho tonu nga Moutere o Galápagos hei tauira kanapa o te ataahua o te taiao me te hiranga rauropi.

FAQ:

P: He aha te mea i tino nui ai te kitenga o nga toka i nga Moutere o Galápagos?

A: Ko te kitenga o enei toka kao kao e whakawhanui ana i to maatau mohiotanga mo nga toka hohonu i roto i te Rahui Moutere o nga Moutere o Galápagos me te whakaatu i o raatau kanorau o nga momo toka toka.

P: I pehea te torotoro me te mapi o enei toka?

A: I whakamahia e nga kaiputaiao te karetao ROV SuBastian matatau me te hangarau matawai taiaho, i whakaputa mapi taumira rua-mirimita e taea ai te tautuhi i nga rauropi e noho ana i te papa moana.

P: He aha etahi atu kitenga i puta i te haerenga?

A: I tua atu i nga toka kao, ka kitea e nga kairangahau nga maunga e rua kaore ano kia maataki, ka whakapumau i to ratau oranga me te maataki i a ratau ki te taumira teitei.

P: He aha te take he mea nui enei kitenga mo nga Moutere o Galápagos?

A: Ko nga raraunga i kohia i roto i tenei haerenga ka whai waahi ki te maaramatanga me te tiaki i te Rahui Moana Motu o Galápagos me te Taiwhanga Moana-a-Kiwa Moana-nui-a-Kiwa ki te Rawhiti, e whakaatu ana i te mahi a nga kaainga o te moana hohonu ki te pupuri i te hauora o o tatou moana.