Ko te Whakakitenga o te Hanganga Tawhito Tawhito o te Ao i Hangaia e te Tangata Ka Marama Hou mo nga Hangarau Moata Tangata

Kua kitea e nga tohunga whaipara tangata o Ingarangi me Awherika te whenua ki te tonga o Awherika - he tohu mo te hanganga tawhito o te ao i hangaia e te tangata. Ko tenei hanganga whakamiharo, i hangaia e tetahi momo tangata kua ngaro atu i te haurua miriona tau ki muri, i kitea i te raki o Zambia i roto i nga whenua kua wai. Ko te hanganga, he mea hanga mai i nga rakau mahi, e whakaponohia ana i noho hei huarahi ara teitei, he papa ranei puta noa i te repo, i roto ranei i tetahi waahi repo.

Ko tenei hanganga katahi ano ka keria mai he rua neke atu te pakeke ake i era atu hanganga i hangaia e te tangata. Ko tana kitenga ka huri i te maaramatanga whaipara tangata mo nga hangarau o mua me nga pukenga hinengaro. E tohu ana he mohio nga tangata o mua ki te mahi miihini me te mahi kamura i mua noa atu i nga whakaaro o mua.

Ko te ara i hangaia e te tangata he waahi iti noa iho o te nohonga tangata o mua i te taha o te taha tonga o te awa o Kalambo. Ko tenei waahi kei te tata ki nga mea whakamiharo o te taiao o te wairere 235 mita te teitei me te awaawa 300 mita te hohonu. Ko te ahua ahurei o te rohe, kei roto ko te repo, nga roto, me nga ngahere o te awa, i kukume mai i nga tangata kirehe mohoao ki te rohe.

Kua hurahia e nga tohunga whaipara tangata nga taputapu kohatu hei tapahi, hei tapahi, hei tarai, tae atu ki te kaa ahi hei tunu kai. Ko nga tangata o mua i noho ki tenei takiwa he mema o te momo Homo heidelbergensis kua ngaro, i ora i waenganui i te 600,000 ki te 300,000 tau ki muri. Kua noho a Homo heidelbergensis ki Awherika, ki te hauauru o Ahia, me Uropi i tera wa engari ka ngaro, na te whakataetae pea mai i nga momo tangata matatau penei i a Homo sapiens me Neanderthals.

Ko te kaupapa rangahau Roots Roots of Humanity, he mahi tahi i waenga i te UK, Belgium, me Zambia, i arahi i nga rangahau whaipara tangata i nga tau e wha kua hipa. I whakamahia nga tikanga reiti rama ki te whakatau i te tau o te hanganga me etahi atu kitenga. E ai ki a Ahorangi Larry Barham, te kaiwhakahaere o te kaupapa, ka whakawerohia e tenei kitenga nga whakaaro o naianei mo nga momo tangata kua ngaro, me te whai matauranga hou ki te whanaketanga o te tangata.

Rauemi:

– Nature, Volume/Putanga: Vol. 582, Putanga 7812, Whārangi 468-471 (2020)

– Kaupapa rangahau hohonu o te Tangata me te Whare Wananga o Liverpool

Nga wehewehe:

– Te ara ara teitei: He ara teitei, he mea hanga hei huarahi whakawhiti i nga whenua uaua penei i te repo me nga repo.

– Tuhinga o mua: E korero ana mo te wa i mua i te rekoata o nga hitori, ko te waa i mua i te whanaketanga o te reo tuhituhi me te hanga o nga punaha tuhituhi.

– Te taima o te Luminescence: He tikanga hei whakatau i te tau o nga kohuke me nga taonga toi ma te ine i te iraruke kua kohia i roto i te waa.