Ko te Asteroid Hou "Polyhymnia" ka whakaara i nga paatai ​​​​mo nga waahanga kore mohio

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Arizona kua kitea he asteroid e kiia nei ko "Polyhymnia" e whakahē ana i nga mea e mohiotia ana i runga i te whenua. Ko te rangahau, i whakaputaina i te European Physical Journal Plus, e whakaatu ana he nui ake te kiato o te Polyhymnia i nga huānga katoa e kitea ana i runga i to tatou ao, e tohu ana kei te noho tonu tetahi huānga kei te ngaro atu i a tatou tepu waahi.

Ko te Polyhymnia kei roto i te whitiki asteroid i waenganui i Mars me Jupiter, a ka whakarōpūtia hei asteroid "tata ki te whenua" na te tata ki to tatou ao. Ahakoa te ahua koretake o nga asteroids, ko o raatau titonga i tino miharo nga tohunga astrophysicists me nga kaiputaiao NASA. Inaa, kei te kaha te NASA ki te whai i te Polyhymnia kia whiwhi tauira me te tirotiro ano i ona taonga.

Ko Johann Rafelski, he ahorangi ahupūngao i te Whare Wananga o Arizona, i korero mo te kitenga, e kii ana mena kei roto i nga asteroids pera i te Polyhymnia nga mea taumaha, ka puta nga patai mo te ahua o enei huānga me te take kaore i kitea ki etahi atu waahi. Ko te kiato o te Polyhymnia he nui ake i nga huānga kiato rawa atu e mohiotia ana i runga i te whenua, penei i te Osmium, e mohiotia ana mo te maha rawa o nga iraoho.

Kua whakarōpūtia e te roopu Whare Wananga o Arizona a Polyhymnia hei "CUDO" (Compact Ultradense Object), e tohu ana i te aroaro o nga waahanga kaore i te mohiotia e te tangata. E whakaponohia ana kei te noho pumau tonu tenei huānga me te tau ngota o te 164, e tohu ana i te kiato tino teitei ake i nga huānga e mohio ana tatou inaianei.

Kua timata te NASA ki te hanga mahere ki te whakarewa i tetahi waka mokowhiti kore tangata ki te ako me te tiki tauira mai i te Polyhymnia. Ko tenei misioni e whai ana i te mahi tahi i waenga i te Whare Wananga o Arizona me NASA, nana i whakahoki pai nga tauira mai i te asteroid ko Bennu. Ko enei tauira i kitea he nui te waro, e kii ana te ahua o nga konganuku utu nui i roto i nga asteroids.

Na te kitenga o te Polyhymnia me tona kiato motuhake, ka puta nga patai whakahihiri mo te noho o nga huānga e kore e mohiotia i te ao me pehea te hanga. Ko te miihana e haere ake nei ki te ako me te tiki tauira mai i tenei asteroid ka tino mohio ki nga mea ngaro o to tatou punaha solar.

Nga wehewehe:

– Asteroid: He tinana toka iti ka huri i te ra, ka kitea i roto i te whitiki asteroid i waenga i Mars me Jupiter.

– Kiato: Te papatipu o te matū mo ia wae rōrahi.

– Huānga: He matū e kore e taea te wawahi ki nga matū māmā ake mā te tikanga matū. Ko nga huānga e tohuhia ana e nga tohu i runga i te ripanga waahi.

– Te Ripanga Waahanga: He whakaritenga ripanga o nga huānga matū, kua whakaritea i runga i te tau ngota, te whirihoranga irahiko, me nga ahuatanga matū auau.

– Proton: He matūriki subatomic me te utu pai, ka kitea i roto i te karihi o te ngota.

Rauemi:

– Ako i whakaputaina i roto i te European Physical Journal Plus

– Te Whare Wananga o Arizona te tuku panui