Te hura i te Colossal Mega Predator mai i te Jurassic Era

I roto i te kitenga o te whenua, kua hurahia e nga kaiputaiao te noho o tetahi mea hanga whakamiharo e noho rangatira ana i nga moana mo te 80 miriona tau i te wa o Jurassic. He kauae nui e 4.3-putu te roa o tenei kaipahua mega, e mohiotia ana ko Lorrainosaurus, he ahua torpedo te ahua. No roto i te karaehe Thalassophonea, e kiia nei ko nga kaikohuru moana, i tipu a Lorrainosaurus tata ki te 170 miriona tau ki muri.

Ko nga parapara o tenei ngarara o te moana tawhito, i kitea i te raki-ma-raki o Parani, e kiia nei ko Grand Est, he tino mohio ki te timatanga o nga pliosaurs mega-konihi mai i te wa mokoweri. Ko nga pliosaurs, he hononga tata ki nga plesiosaurs, he mea rongonui mo o raatau pukenga kauhoe me te ahua rerekee he rite ki nga aihe hupahu me nga upoko nakahi. Heoi, ko Lorrainosaurus te mea ko te pliosaur mega-konihi tuatahi.

Na roto i te hohonutanga o te tātaritanga o nga parapara, ka tirohia ano e nga kaiputaiao nga kitenga motuhake e rima, tae atu ki nga wahanga e toru o tona kauae, he karauna niho me te pakiaka, me tetahi kongakonga o tona tara. I kitea e ta raatau rangahau nga ahuatanga nui o Lorrainosaurus, te wehewehe me te whai waahi ki tana ake peka motuhake i runga i te rakau kunewha pliosaur. Ko te mea nui, he whanui ake, he nui ake te ahua o te porowhita me nga wheua kauae o raro i a Lorrainosaurus ki etahi atu pliosaurs.

Ko nga "kingi o nga moana o Mesozoic," ko nga pliosaurids, tae atu ki a Lorrainosaurus, te rangatira nui ki runga i o raatau rohe wai. Na to ratou kaha nui me to ratou mana rangatira i tera wa i tapaina ai ratou ko te "whakapapa." Ma te kauae e kaha ki te horo i tana kai i whiriwhiria, ka kai a Lorrainosaurus i nga momo kararehe o te moana nui, tae atu ki nga mango, nga honu moana, me etahi atu plesiosaurs.

He mea whakamiharo, ko te putanga mai o nga pliosaurs i tohu i tetahi huringa nui i roto i te mekameka kai Jurassic tata ki te 175 miriona tau ki muri. I kitea e tenei wa te hekenga o nga kaipahua apex penei i te aihe-rite ichthyosaurs, e para ana te huarahi mo nga pliosaurs ki te ara ake ki te whakatu i to ratou mana rangatira.

Ahakoa i neke ake te roa o te Lorrainosaurus i te 20 putu te roa, ko etahi o enei kaikohuru moana i toro atu i te 50 putu. I a tatou e tirotiro ana i te hohonutanga o te hitori o te Ao, ka mau tonu enei mea whakamiharo ki o tatou whakaaro me te whakamarama i nga mea whakamiharo o te ao moana tawhito.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te Lorrainosaurus?

Ko Lorrainosaurus he ngarara moana tawhito i noho tata ki te 170 miriona tau ki muri i te wa o Jurassic. He mema o te Thalassophonea clade, e mohiotia ana ko nga kaikohuru moana, ka kiia ko te pliosaur mega-konihi tuatahi.

He aha nga ahuatanga motuhake o Lorrainosaurus?

He kauae nui a Lorrainosaurus e 4.3-putu te roa me te ahua torpedo. He whanui ake te ahua o ona whao me te kauae o raro ki te ahua o te porowhita ki etahi atu pliosaurs.

He aha te kai i kainga e Lorrainosaurus?

He kanorau te kai a Lorrainosaurus, he kai i nga kararehe o te moana nui penei i te mango, te honu moana, me etahi atu plesiosaurs.

E hia te roa o te noho rangatira o Lorrainosaurus i nga moana?

Ko Lorrainosaurus te rangatira mo te 80 miriona tau i te wa o Jurassic.

He aha te paanga o nga pliosaurs ki te mekameka kai Jurassic?

Tata ki te 175 miriona tau ki muri, kua heke te ahua o nga konihi apex penei i te aihe-rite ichthyosaurs, ka whai waahi mo nga pliosaurs, tae atu ki a Lorrainosaurus, ki te ara ake ki te whakatu rangatira ki nga moana.