Te Whakawhanaketanga o tetahi Tauira hei Matapae i te Whakahohenga o nga Receptors Estrogen i roto i nga Keri Baikal e nga Whakakino Taiao.

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o te Whare Akoranga Taiao Moana (CMES) i te Whare Wananga o Ehime tetahi tauira ka taea te tohu i te kaha o nga poke o te taiao ki te whakahohe i nga kaiwhakawhiwhi estrogen i roto i nga hiri o Baikal. I whakamahia e tenei rangahau nga whakamatautau in vitro me nga whaihanga rorohiko-rorohiko ki te arotake i te kaha whakahohe o te bisphenols (BPs) me te hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) i runga i te estrogen receptor α (bsERα) me te β (bsERβ) momo-iti.

Ko nga whakamatautau in vitro i whakaatu ko te nuinga o nga BP me nga OH-PCB i whakaatu i nga mahi e rite ana ki te estrogen ki nga momo-iti bsER e rua. I roto i nga BP i whakamatauria, ko te bisphenol AF te whakaatu i te kaha o te mahi estrogen-rite. Waihoki, ko te 4'-OH-CB50 me te 4'-OH-CB30 i whakaatu i te mahi kaha rawa atu i waenga i nga OH-PCB kua whakamatauria ki te bsERα me te bsERβ, ia.

Hei whakatewhatewha ake i te herenga o enei whakakino taiao ki te bsER, i mahia nga whaihanga tauranga rorohiko. I runga i nga hua o enei whaihanga me nga ahuatanga o te hanganga o nga mea poke, i whakawhanakehia nga tauira ine ine-hanga-mahi (QSAR) mo nga momo-iti bsER e rua. I matapae tika enei tauira i te kaha whakahohenga o ia whakakino taiao i roto i nga whakamatautau in vitro, ka wehewehe i waenga i nga puhui e whakahohe ana me nga mea kaore e whakahohe mo te bsERα me te bsERβ. I tautuhia ano e nga kairangahau nga mea nui e awe ana i te kaha whakahohenga o nga mea poke.

I tua atu, i angitu nga kairangahau ki te hanga i tetahi tauira QSAR e tohu ana i te kaha whakahohenga o nga kaiwhakawhiwhi estrogen kiore (ERs) ma te whakamahi i te tikanga ano. Ka whakaatu tenei i te whaihua o tenei huarahi whakatauira puta noa i nga momo rereke.

Ko te whakawhanaketanga o tenei tauira he mahi nui ki te mohio me te matapae i nga paanga o nga whakakino taiao i runga i te punaha endocrine o nga kekeno Baikal. He taputapu whai hua mo te aromatawai i nga tupono ka pa mai enei para poke me te whakamohio i nga mahi tiaki mo tenei momo whakaraerae.

Source: Hoa Thanh Nguyen et al, "I roto i te silico whaihanga me descriptors rāpoi ki matapae i roto i vitro transactivation potencies o Baikal hiri estrogen receptors e contaminants taiao", Ecotoxicology me te Haumaru Taiao (2023).