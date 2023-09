He Painga i roto i nga Tatauranga: Ka kitea e te Hangarau CRISPR te Virus Monkeypox me te tino tika me te tere.

Ko nga Kairangataiao mai i te Peter Doherty Institute for Infection and Immunity and the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research kua whakawhanakehia he taputapu tātaritanga hurihuri e kiia nei ko MPXV-CRISPR. I whakaputaina i roto i te Lancet Microbe, ko ta raatau rangahau mahi tahi e whakaatu ana i te kaha o te hangarau CRISPR ki te kimi i te huaketo monkeypox (MPXV) me te tika me te tere kore.

Ahakoa e mohiotia nuitia ana a CRISPR mo ona kaha ki te whakatika ira, no na tata nei i whakamahia mo te hoahoa taputapu tātaritanga tino tairongo. Ko te mahi a MPXV-CRISPR hei "kaitirotiro tino tika," ka tautuhi tere i nga mea ira motuhake e pa ana ki te huaketo i roto i nga tauira haumanu. I whakaritea e nga kairangahau te taputapu ki te aro ki nga raupapa ira motuhake ki te MPXV, ma te whakamahi i te papaaarangi o te 523 MPXV genomes hei hanga i nga "arataki" e tika ana mo te here ki te DNA viral.

I te wa e noho ana te DNA viral i roto i te tauira haumanu, ka arahina te punaha CRISPR ki te whaainga ka tukuna he tohu e tohu ana i te noho o te huaketo. Ko te tairongo me te tino tika i tutuki i te MPXV-CRISPR he rite ki nga tikanga PCR koura-paerewa engari he iti rawa te wa whakamatautau.

Ko tetahi o nga ahuatanga pakaruhanga o te MPXV-CRISPR ko te tere o te taatai. He maha nga whakamatautau taiwhanga o naianei mo te mate makimaki, he maha nga ra ka roa ka kitea nga hua. Engari, ka taea e MPXV-CRISPR te kite i te huaketo i roto i te 45 meneti whakamiharo.

Hei whakatutuki i nga paerewa kua whakaritea e te Whakahaere Hauora o te Ao, ka whai te roopu rangahau ki te urutau MPXV-CRISPR ki tetahi taputapu kawe mo te rapunga i runga i te waahi i nga waahi tiaki. Ka taea e tenei hangarau te whakarereke i te whakahaerenga o te makimaki, kia tere ake te uru atu ki nga tirotirohanga tika, ina koa ki nga waahi iti rawa me nga waahi tawhiti. Ma te tere o te maimoatanga me te whakapai ake i nga hua o nga turoro, ka taea e te huarahi whakamomori ki te whakamatautau te whakanui ake i nga urupare hauora a te iwi ki nga pakarutanga o te makimaki.

I whakahaerehia te rangahau i runga i te mahi tahi me te Melbourne Sexual Health Centre me te Whare Wananga o Monash. E whakapono ana nga kairangahau ko te MPXV-CRISPR e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te mara o te taatai ​​me te mau oati mo te whakarereke i te whakahaerenga mate a muri ake nei.

Source:

Ko te Lancet Microbe. (2023). Te kitenga tere o te huaketo monkeypox ma te whakamahi i te CRISPR-Cas12a takawaenga whakamatautau: he rangahau whakamana taiwhanga me te aromatawai.