Te Maramatanga ki nga Pihikete me nga Kaupapahere Matatapu

Ko nga pihikete he konae iti ka penapena ki to taputapu ina toro koe ki tetahi paetukutuku. Kei roto i nga korero mo o hiahia, taputapu, me te mahi ipurangi. Ma te whakaae ki nga pihikete, ka whakaae koe ki te tuku i nga paetukutuku me o raatau hoa hokohoko ki te whakamahi i enei korero ki te whakarei ake i te whakaterenga o te waahi, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te tautoko i nga mahi hokohoko.

Heoi, he mea nui ki te mohio me te arotake i nga kaupapa here tūmataiti e pa ana ki te whakarite kia tiakina o korero whaiaro. Ko nga kaupapa here tūmataiti e whakaatu ana me pehea te kohikohi, te penapena, me te whakamahi i o raraunga e nga paetukutuku me o raatau hoa.

I a koe e whakahaere ana i o tautuhinga pihikete, kei a koe te whiringa ki te whakakore i nga pihikete kore-tino. Ma tenei ka taea e koe te whakawhāiti i nga korero kua kohia mo koe i te wa e pai ana koe ki nga mahinga paetukutuku taketake. Ma te whakatikatika i enei tautuhinga, ka taea e koe te tiaki i to waahitanga i a koe e tirotiro ana i te ipurangi.

He mea tika kia waia koe ki te kaupapa here tūmataiti o te paetukutuku i mua i te whakaae pihikete. Ma tenei ka awhina koe ki te whakatau whakatau mo te whakahaerenga o o raraunga me te pai ki a koe ki te whakapuaki i o korero ki taua paetukutuku me ona hoa.

Kia mahara, he mea nui to tūmataitinga me te mohio ki te mahi pihikete me nga kaupapa here tūmataiti he mea nui ki te tiaki i o raraunga whaiaro i runga ipurangi.

#### Puna:

- [Taapirihia te puna ki konei kaore he URL]

- [Taapirihia te puna ki konei kaore he URL]