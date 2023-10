Ka kitea e nga Kairangataiao te Puputanga o te reo irirangi tere i te Ao

Na nga karu irirangi i huri i to maatau mohiotanga ki te ao, e whakaatu ana ko te rangi marie o te po kei te kapi tonu i nga ahuatanga hihiko. I roto i enei tohu ko te "nga irirangi tere tere" (FRBs), nga ngaru hihiko o nga ngaru irirangi ka roa noa iho i mua i te ngaro. I kitea mo te wa tuatahi i te tau 1932 e te miihini Karl Jansky, kei te haere tonu nga FRB ki te whakahihiko i nga kaitoro arorangi, e mahi ana ki te hura i o raatau mea ngaro.

I roto i te pakaruhanga tata nei, kua ripoatahia e nga kairangahau te kitenga o te FRB tino tawhiti kua kitea. Ma te whakamahi i te karu reo irirangi a Australian SKA Pathfinder (ASKAP), i kitea e nga kaiputaiao he pakaru tere o te reo irirangi e kiia nei ko "FRB 20220610A." Hei whakapumau i te takenga mai o tenei pahūtanga, ka whakamahia e te roopu te Karere Nui Rawa, i kitea nga kopa o te marama mai i tetahi tupuni tawhiti rawa atu. Ko te tātaritanga o nga ngaru marama kua totoro kua puta te pakarutanga mo te 8 piriona tau ki te eke ki te whenua, na te mea ko te FRB tino tawhiti rawa atu kua kitea i tenei ra.

E hikaka ana nga tohunga whetu ki te hura i te putake o nga paoho tere o te reo irirangi. Ahakoa e rua nga ariā rangatira i tenei wa, kei te whakaaro nga kairangahau ki nga momo huarahi. Ko tetahi whakamarama e kii ana i ahu mai pea nga pupuhi i nga aukumetara, he whetu neutron mato me nga papa autō tino kaha. Ko tetahi atu whakapae e kii ana ko te whakakotahitanga o nga mea nunui, penei i nga kohao pango, nga whetu tiango ranei, ka puta mai enei paoho reo irirangi kaha.

He mea nui kia maumahara ahakoa te kaingākau ki te pahū tere o te reo irirangi, i tenei wa karekau he taunakitanga e kii ana i ahu mai i te maaramatanga o waho. Heoi ano, ko te rangahau o enei pahūtanga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hanganga o to tatou ao. Hei tauira, ko te wetewete i nga pakarutanga i a ratou e haere ana i roto i nga kapua hau wera i waenga i nga tupuni he tohu mo te hanga me te ahua o nga mea rangi tawhiti.

Ko te kitenga o te FRB tawhiti rawa atu he tohu nui mo te maarama ki te ahuatanga o te paheketanga o te reo irirangi tere. I te wa e tirotiro tonu ana nga kaitirotiro arorangi ki enei tohu tere, e tumanako ana ratou ki te whakatuwhera i etahi atu mea ngaro mo te ao me ona kaupapa hihiko.

