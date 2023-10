Te Akoranga Hou e torotoro ana i te Rawekenga Maahere Hiko o nga Whakawhitinga Awhio Tauine-Aomic

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Communications e ruku ana ki te ao whakaihiihi o te raweke i nga whakawhitinga hurihuri tauine ngota ma te whakamahi i te ngaohiko o waho. Ko tenei rangahau he whakamarama mo te whakatinanatanga o te mana miro i te nanoscale, he mea nui mo nga tono i roto i te rorohiko rorohiko.

Ko nga huringa hurihuri i te tauine ngota e tohu ana ki nga huringa o te tuunga o te torohaki koki o te ngota, te miro ranei. I roto i te horopaki o tenei rangahau, i arotahi nga kairangahau ki te whakamahi i nga waahi hiko hei whakahaere i enei whakawhitinga hurihuri. Ko te mea i timata ai tenei rangahau ko te kitenga ohorere i mahia i te wa e whakaatu ana tetahi whakamatautau hou.

I tua atu i te whakamahi i nga mahi miihini tikanga, i kitea e nga kairangahau ko te tono i te ngaohiko rorirori i arai i te papa hiko i roto i te kohanga kauhanga i hangaia i waenga i te pito me te tauira. He nui te awenga o tenei mara hiko ki te tuunga o nga ngota ngota ngota titanium hydride (TiH) kotahi, i whakarereke i to raatau-g me te mahi i a raatau ki tetahi papa autō ahurei.

Ma te whakamahi i te awe Zeeman, e wehewehe ana i nga taumata hiko o nga ahuatanga hurihuri irahiko i te aroaro o te papa autō, i taea e nga kairangahau te whakahaere tika i nga whakawhitinga hurihuri i roto i nga dimer TiH honoa. I kitea e tenei ahuatanga honohono te kaha o te mahi mahi tahi i waenga i nga whenua hurihuri i roto i enei dimer.

Ko nga kitenga o tenei rangahau he nui nga paanga mo te mahi rorohiko. Ko te kaha ki te raweke i nga miro o te rohe me te tere na roto i nga tikanga hiko he tere ake te rereke ki nga mahi miihini tuku iho, he mea tino nui ki te aukati i te ngaro o nga korero na te ngoikoretanga o nga punaha quantum.

FAQ

He aha nga whakawhitinga hurihuri?

Ko nga huringa hurihuri ka uru ki nga huringa o te tuunga o te torohaki koki o te ngota, te miro ranei i te tauine ngota. I roto i tenei rangahau, i arotahi nga kairangahau ki nga whakawhitinga hurihuri e pa ana ki te whanonga irahiko.

I pehea te mahi a nga kairangahau i nga whakawhitinga hurihuri?

I whakamahia e nga kairangahau nga mara hiko ma te whakamahi i te ngaohiko piro hei whakakorikori i te papa hiko i roto i te hononga o te kauhanga i hangaia i waenga i te pito me te tauira. Ko tenei papa hiko i whai paanga ki te tuunga o nga ngota ngota i akohia me o raatau taunekeneke ki tetahi papa autō ahurei.

He aha te huanga Zeeman?

Ko te awe Zeeman te ahuatanga ka wehe nga taumata hiko o te hiko irahiko i roto i nga ngota ngota takitahi i te aroaro o te papa autō. I roto i tenei rangahau, i whakamahia e nga kairangahau te awe Zeeman ki te whakaatu i te mana hiko tika o nga whakawhitinga miro i roto i nga dimer TiH honoa.

He aha nga paanga pea o tenei rangahau?

Ma tenei rangahau e whakatuwhera te kuaha mo nga ngota takitahi ki te mahi hei qubit miro i roto i nga rorohiko quantum. Ko te kaha ki te whakahaere i te miro o te rohe me te tere na roto i nga tikanga hiko he huarahi pai mo nga tono rorohiko rahi, he mea nui te tere ki te aukati i te ngaro o nga korero na te koretake.