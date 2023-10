Nonahea te tipu tuatahi o nga kararehe? He huarahi hou ki te whakatau i te tautohetohe

E ai ki nga kaiputaiao, tata ki te 8 miriona nga momo kararehe e noho ana i enei ra, e whakaatu ana i te tino kanorau o te ao. Heoi, ko te patai mo te wa i puta tuatahi mai ai nga kararehe he kaupapa tautohetohe mo nga rau tau. Ko nga parapara kararehe tawhito e mohiotia ana, no te 500 miriona tau, he uaua kee, ka kitea e te kanohi tahanga. Engari ko nga kitenga tata nei, penei i te ahua kee o Ediacara Biota mai i te 574 ki te 539 miriona tau ki muri, e kii ana tera pea kua ora nga kararehe i mua atu.

Kua hurahia ano e nga Kairangataiao Paleontologists te ahua o te hautai mai i te 800 miriona tau ki muri, engari kaore e taea te whakaatu he kararehe enei. I tua atu, kua ki tonu te rekoata parapara i nga aputa, na te mea he hautanga noa o te oranga kua parapara. Hei whakatika i enei wero, kua huri nga kaiputaiao ki te koiora ngota me te whakamahi i nga karaka ngota hei whakatau tata i te wa i puta mai ai nga kararehe.

Ka mahi nga karaka rapoi ma te whakatairite i te DNA o nga kararehe hou hei whakatau i te nui o te kukuwhatanga kua puta. Ahakoa ko nga whakatau tata mo te takenga mai o nga kararehe mai i te 800 ki te 700 miriona tau ki muri, ko te noho mai o nga whakatau tata rereke e pa ana ki nga parapara me nga karaka ngota i puta he tautohetohe.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i whakatakotohia e nga kaiputaiao he huarahi hou ki te whakatau tata i te wa i puta mai ai nga kararehe. Engari i te aro ki nga parapara kararehe tawhito rawa atu, i tirotirohia e nga kairangahau te momo toka hei tiaki i nga kararehe tuatahi. I kitea e ratou ko nga toka e whai kiko ana i nga kohuke uku, he taonga antibacterial, ka taea te pupuri i nga kopa ngohe, he pai rawa atu mo te whakangao. Heoi, ko nga toka mai i te waa tata ki te 790 miriona tau ki muri ka mau i enei taonga paru karekau he parapara kararehe, e tohu ana kaore ano nga kararehe i tipu i tera wa.

Me rangahau ano kia haere tonu te rapu taunakitanga mo te takenga mai o nga kararehe. Na roto i te torotoro haere i nga waa whenua me te tirotiro i nga toka ka taea te tiaki i nga kararehe tuatahi, ka tumanako nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki te wa i puta tuatahi mai ai nga kararehe ki te whenua.

Source:

