Ko te Wero mo te Whakatuwhera i te Kapene a Bennu: Ko nga Kairangataiao NASA e rapu ana i nga tikanga rereke

Ko te misioni OSIRIS-REx a NASA ki te kohi tauira mai i te asteroid Bennu he wero ohorere i te wa e tohe ana nga kaiputaiao ki te whakatuwhera i te tauira kapene. Ahakoa te pai o te kawe i te puehu mokowhiti neke atu i te 200 miriona maero, ko te kore o nga taputapu tika e arai ana i te uru atu ki nga utanga utu nui.

Ko tetahi korero whaimana mai i te tari mokowhiti i whakaatu ko te tukanga tangohanga i tutuki ki nga uaua. "I muri i te maha o nga ngana ki te tango, ka kitea ko te rua o nga 35 piripono i runga i te upoko TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) kaore i taea te wehe ma te whakamahi i nga taputapu kua whakaaetia i roto i te pouaka karapu OSIRIS-REx."

Ko nga Kairangataiao i te Johnson Space Center o NASA i Houston inaianei kei te raru ratou ki te rapu tikanga rereke hei whakatuwhera i nga taonga o nga toka utu nui me te puehu kua mau ki roto i te tauira kapene.

Ko te ahua uaua o nga piripono i pohehe nga tohunga, me whai huarahi hou hei tango haumaru i nga mea kei roto. Kei te kaha te mahi a te roopu miihini a NASA ki tetahi otinga, e tirotiro ana i nga tikanga auaha hei karo i tenei arai ohorere.

Ahakoa tenei paheketanga, kua tutuki i te misioni OSIRIS-REx nga tohu nui. Ko Bennu, he asteroid whai waro, he tino mohio ki te takenga mai o to tatou punaha solar. Ko te tumanako a nga Kairangahau ma te wetewete i nga tauira ka awhina i te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki te hanganga me te whanaketanga o nga aorangi.

FAQ:

Q: He aha te misioni OSIRIS-REx?

A: Ko te misioni OSIRIS-REx he miihana mokowhiti NASA e whai ana ki te kohikohi tauira mai i te asteroid Bennu me te whakahoki humarie ki te whenua mo etahi atu rangahau.

Q: He aha te TAGSAM?

A: Ko te TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) he ringa karetao i hangaia i runga i te waka mokowhiti OSIRIS-REx ki te kohikohi tauira mai i te mata o te asteroid.

P: He aha nga whainga putaiao o te miihana?

A: Ko te whainga o te misioni ki te ako i te titonga a Bennu, ki te whai matauranga ki te hanganga o to tatou punaha solar, me te whakamarama pea mo te takenga mai o te ora ki runga i te whenua.

Q: Kua tutuki i te misioni OSIRIS-REx etahi atu wero?

A: Ahakoa he wero nui te take mo te whakatuwheratanga o te kapene tauira, koinei tetahi o nga raru iti kua pa ki te misioni. I te katoa, kua angitu te misioni ki te whakatutuki i ana kaupapa tuatahi.