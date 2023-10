Ko te heke mai o nga Kaipupuri Matūriki: Ko te Hangarau Te Whakaiti i te Ara mo nga Whakatairanga Hauora

By

Ko nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Friedrich–Alexander o Erlangen–Nuremberg (FAU) o Tiamana kua tutuki i te mahi whakahirahira i roto i te ao ahupūngao matūriki. Kua angitu ratou ki te whakahohe i te nanophotonic electron accelerator (NEA) - he miihiniiti he rite te rahi o te moni iti. Ahakoa tona ahua iti, ka taea e tenei whakatere matūriki iti te huri i nga rongoa rongoa, ina koa i te waahi o te rongoa irirangi mate pukupuku.

Ko te NEA te mahi ma te whakatere i nga irahiko ma te whakamahi i nga putere laser poto e aro ana ki nga mano tini pou moroiti kei roto i te ngongo korehau iti. I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Nature, i kii nga kairangahau ko te whakatere kiato i piki ake te kaha o nga irahiko i runga i te 40%. Ahakoa he iti rawa te kaha o enei matūriki ki te rite ki era i whakamahia i roto i te Large Hadron Collider (LHC), ko te kaupapa tuatahi o te kapa i te FAU ehara i te ruku ki te hohonutanga o te ahupūngao matūriki, engari ki te torotoro i nga tono rongoa.

Ko te kaha o te NEA mo te whakamaarama irirangi mate pukupuku e tino pai ana. Ko te ahua kiato o te whakatere e whakatuwhera ana i te waahi ki te tuu ki runga i te endoscope, ka taea te whakahaere o te radiotherapy tika ki te waahi kua pa ki roto i te tinana. Ko tenei huarahi e kore noa e whakarite kia tika ake te aro ki nga pūtau mate pukupuku engari ka whakaiti hoki i nga paanga taha e pa ana ki nga tikanga tuku iraruke o naianei. Ko Tomáš Chlouba, tetahi o nga kaituhi matua o te rangahau, e whakaaro ana ko te "tono moemoea" mo te NEA.

Ahakoa kei te tawhiti tonu te roopu FAU mai i te whakatinana i te micro-accelerator i roto i te rongoa tangata, ko te whakamatautau angitu o tenei punaha nanophotonic tuatahi-a-ahua e tohu ana i tetahi waahanga nui ki tera huarahi. I te mea kei te whakaheke haere tonu te hangarau i nga kaiwhakatere matūriki, ka whakatuwherahia te huarahi mo nga waahi rongoa e kaha ana ki te huri i te whenua o te hauora, te tuku maimoatanga hou me te whai hua ake mo nga ahuatanga penei i te mate pukupuku.

FAQ:

Q: He aha te nanophotonic electron accelerator?

A: Ko te whakatere irahiko nanophotonic he miihini moroiti e whakatere ana i nga irahiko ma te whakamahi i nga pupuhi taiaho poto e arohia ana ki nga pou miihini i roto i te ngongo korehau.

Q: He aha te tono pea o te nanophotonic electron accelerator?

A: Ko te whakatere irahiko nanophotonic e whakaatu ana i te oati i roto i te mara o te whakamaarama mate pukupuku e whaaia ana, e taea ai te tuku iraruraru tika ake me te haumaru ki nga waahi kua pa ki te tinana.

U: He pehea te rereke o te whakatere irahiko nanophotonic mai i te Large Hadron Collider (LHC)?

A: Ahakoa ko te LHC he whakatere matūriki nui e whakamahia ana mo te rangahau ahupūngao taketake, he iti ake te rahi o te whakatere irahiko nanophotonic ka hangaia mo nga tono rongoa.