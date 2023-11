Ka hurahia e nga Kairangataiao Mongolia he tirohanga hou mo te ahua o te mate o nga Dinosaurs

Ko nga kaiputaiao e whakahaere ana i te keri ki Mongolia kua kitea he mea whakamiharo e whakamarama ana i te ahua o te mate o nga dinosaur. I te Koraha o Gobi i te Hanganga o Barun Goyot, ka keria e nga kaimatai paeone te angaanga me te tata oti te anga o tetahi momo mokoweri kaore i mohiotia i mua. Ko te mea i tino whakahihiri i tenei kitenga ko te nuinga o nga koiwi kei te noho tonu i roto i te ahua o te mate o te mokoweri, e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo o raatau whanonga me o raatau tinana.

Ko Jaculinykus yaruui te ingoa, e whakaponohia ana i ahu mai tenei momo i nga alvarezsaurids, he roopu mokoweri iti, he rite ki te manu mai i te wa o te Cretaceous Period. Ka whakawerohia e te kitenga nga whakaaro o mua ko nga manu o enei ra anake e whakaatu ana i tetahi tuunga moe motuhake ina mate ratou. E ai ki tenei kitenga he nui ake te ahua o te whanonga i nga mokoweri kore-avian me o ratou whanaunga manu.

I korero a Takuta Jingmai O'Connor, he kaihautu tuarua mo nga ngarara parapara, mo te hiranga o te kitenga. I te wehenga atu i te moe moe, ka mau te mahunga o te mokoweri ki runga i ona peka, me te takai o tona hiku ki tona tinana. Ka whakaatahia te ahua o nga manu o enei ra, e tohu ana he hononga pea i waenga i nga manu e rua. E whakaponohia ana he mahi whakamaarama te noho moe, he tiaki i te wera tinana ahakoa ka mate.

Ko tenei kitenga he tohu tino nui mo nga huringa kukuwhatanga i puta i roto i nga alvarezsaurid. I te mea ka iti haere te rahi o enei mokoweri i roto i te roanga o te waa, he rite tonu te rautaki whakamaarama i a ratau ki o ratau hoa manu. E tohu ana tenei i puta ake te ahua o te ahua o te manu i mua i te timatanga o te rere kaha, e whakaatu ana i nga whakarereketanga me nga whanonga o nga mokoweri tawhito.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga mo te whanonga mokoweri engari ka whakanui ano hoki i nga ahuatanga o nga manu tawhito me nga manu o enei ra. E whakaatu ana i te hiranga o te ako maataa i nga parapara ki te whakamaarama i nga mea ngaro o te hitori o to tatou palaneta me nga mea hanga e huri haere ana i te whenua i mua.

FAQ

1. He aha te hiranga o te kitenga?

Ko te kitenga o tetahi momo mokoweri kaore i mohiotia i mua i te koraha o Gobi i Mongolia, ka whakamarama te ahua o te moe o nga mokoweri ina mate ratou. E ai ki tenei kitenga ko te ahua moe, he rite ki te ahua o nga manu o enei ra, he mea noa ake i waenga i nga mokoweri kore-manu me o ratou whanaunga manu i nga whakaaro o mua.

2. He aha te hononga o te moe a te dinosaur ki nga manu o naianei?

Ko te moe a te mokoweri, ko tona mahunga kei runga i ona peka me te hiku e takai ana ki tona tinana, e whakaata ana i te ahua o nga manu o enei ra e moe ana. E tohu ana tenei ritenga he hononga pea i waenga i nga mea e rua, e whakawero ana i te whakaaro ko nga manu anake e whakaatu ana i tenei ahuatanga motuhake ina mate.

3. He aha te mokoweri i mau ai i tenei ahua moe?

E whakapono ana nga tohunga ko te moe moe he mahi whakamaarama, he awhina ki te pupuri i te wera o te tinana ahakoa kua mate. I tipu ake pea tenei whanonga i waenga i nga mokoweri i a raatau i whakarereke i te rahi i roto i te waa.

4. He aha ta tenei kitenga e whakaatu ana mo te kukuwhatanga mokoweri?

E ai ki te kitenga ko te ahua o te ahua o te manu e kitea ana i roto i nga momo mokoweri i mua i te takenga mai o te rere hiko. I te mea ka iti haere te rahi o nga alvarezsaurid i roto i te roanga o te waa, he rite tonu ta ratou ki te rautaki whakamaori i te werawera ki o ratou hoa avian.

5. Nafea teie iteraa e tauturu ai i to tatou maramaramaraa i te oraraa tahito?

Ma te hura i nga maaramatanga hou mo te whanonga mokoweri me te ahupūngao, ka whakawhanui tenei kitenga i to maatau mohiotanga ki nga momo ora o nehe. E whakaatu ana i nga ahuatanga tiritahi i waenga i nga mokoweri me nga manu o enei ra, e whakanui ana i te hiranga o te tātari matawaea tupato ki te whakamaarama i te hitori o to tatou ao.