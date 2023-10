Nga Hononga Hou me nga Huringa Rangahau: Te Paanga o nga Hui Hapori Hiko

I tenei wa o te hononga matihiko, he mea nui kia kaua e whakahawea ki te hiranga o nga hui puiao ki te ahu whakamua rangahau. Ko Stanley Whittingham te toa me te whetu piki a Iryna Zenyuk te mihi ki nga hui a Electrochemical Society (ECS) mo te ahunga whakamua i mahia e ratou i roto i o raatau ake mara me nga hononga i mahia e ratou puta noa i a raatau mahi.

Ko Whittingham, nana i whakawhiwhia te Tohu Nobel 2019 mo te Matū mo tana mahi whakatuu whenua mo nga pākahiko lithium-ion, e whakanui ana i te hiranga o te taunekeneke kanohi ki te kanohi me te whakawhitiwhiti matauranga i nga hui ECS. I nga ra o mua, i te wa i puhoi haere ai te tuku korero, na enei hui i whai waahi nui mo nga kairangahau ki te matapaki i o raatau kitenga me o raatau whakaaro hou. Hei kii a Whittingham, "Ko nga hui ECS te waahi tika mo taatau ki te hui, ki te matapaki i o maatau kitenga hou, me te whakawhiti whakaaro."

Ahakoa i roto i te tau o nga hautaka ipurangi me te tiritiri korero inamata, ka whai hua tonu nga hui ECS. Ko Iryna Zenyuk, e aro ana ki nga hangarau-a-waa me nga hangarau hauwai, e mihi ana ki te whai waahi ki te whakauru hohonu ki nga whakaaturanga me te tango matauranga hou. Ka whakanuia e ia te ahua o te taiao rumaki o te hui e taea ai e ia te noho katoa me te karo i nga whakararuraru. Ko Whittingham raua ko Zenyuk he kaha ki te whai waahi ki nga korerorero i nga hui ECS, me te kii a Whittingham kei te kaha tonu nga hinengaro matua o te hapori rangahau pākahiko ki enei huihuinga.

Ko tetahi ahuatanga motuhake o nga huihuinga ECS ko te ahua kanorau o nga kaiputaiao me nga miihini mai i nga whare wananga, ahumahi, me nga taiwhanga motu. Ko tenei huihuinga maha e akiaki ana i te mahi tahi me te akiaki i te whakawhitiwhiti whakaaro i waenga i nga kaiputaiao rangahau taketake me te hunga e aro nui ana ki nga tono mahi. Ko te korero a Zenyuk, "Ko te mara e tohuhia ana e enei waahanga rereke katoa, a he mea nui kia whai tirohanga mai i enei hunga whai paanga matua."

I tua atu, ko enei huihuinga he waahi ahurei mo nga kairangahau ki te whakarite hononga ki nga hoa mahi ahumahi. Ka tohatoha a Zenyuk i te maha o ana mahi tahi me te ahumahi i timata mai i nga hui ECS, i kitea e nga mema o te ahumahi nga kaha e rite ana ki o raatau hiahia. E tohu ana tenei i te hiranga o nga kaiputaiao rangatahi ki te haere me te whakaatu i a raatau mahi ki enei huihuinga, na te mea ka taea e ratou te hanga hononga me te timata i nga kaupapa mahi tahi.

Ko nga huihuinga ECS ano he waahi mo nga taiohi hiko hiko ki te whakapuaki i o raatau wheako me te maia ki o raatau kaha. E whakaatu ana a Whittingham i te hiranga o te hono ki o hoa me te maarama ki te whai waahi o a raatau mahi ki te mahi putaiao whanui. I tua atu, ka tautoko a ECS i nga akonga ma te tuku tahua haerenga me te tuku tohu mo nga whakaaturanga panui tino pai, hei whakahihiri i nga kairangahau rangatahi ki te whakauru kaha.

Hei whakarāpopototanga, Ko nga hui a te Electrochemical Society kei te noho tonu hei tino turanga mo nga kairangahau ki te hono, ki te whakawhiti whakaaro, ki te turaki i nga rohe o te pūtaiao me te hangarau. Ko nga hononga i whakapumautia me nga matauranga i puta mai i enei huihuinga kua para te huarahi mo te ahu whakamua rangahau nui me te whanaketanga umanga.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Hapori Hiko?

Ko te Electrochemical Society (ECS) he hapori ngaio e aro nui ana ki te marau hiko me te putaiao me te hangarau. He waahi mo nga kaiputaiao, miihini, me nga tohunga umanga ki te mahi tahi me te whakawhiti matauranga.

P: E hia nga wa e tu ai nga hui ECS?

Ka huihia nga hui ECS ia rua tau, i te puna me te ngahuru.

Q: Ko wai ka haere ki nga hui ECS?

Ko nga hui a ECS e kukume ana i nga roopu kanorau o te hunga i tae atu, tae atu ki nga kairangahau mai i te whare wananga, nga tohunga umanga, nga miihini, me nga kaiputaiao mai i nga taiwhanga o te motu. Ko nga huihuinga he waahi mo te mahi tahi me te whakawhitiwhiti matauranga.

Q: He aha nga painga o te haere ki nga hui ECS?

Ko te haere ki nga hui ECS he maha nga painga, penei i nga huarahi honohono, te kaha ki te whakaatu i nga kitenga rangahau, te whakaatu ki nga ahunga whakamua i roto i te mara, me te whai waahi ki te whakarite mahi tahi me nga hoa umanga.

P: He pehea te whai waahi o nga hui ECS ki te ahu whakamua rangahau?

Ka whai waahi nui nga hui ECS ki te ahu whakamua rangahau ma te whakahaere i te whakawhitiwhiti whakaaro, te whakatairanga i nga mahi tahi, me te whakatairanga i te huarahi maha ki te torotoro putaiao. Ko enei huihuinga he waahi mo nga kairangahau ki te whakapuaki i o raatau kitenga hou me te whai matauranga mai i nga hoa me nga tohunga ahumahi.