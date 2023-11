Te Roohu Hohonu Misteri o Te Ao: Nga Tohu mo ona Ngata o mua

Kua roa te hunga kaiao rui e miharo ana ki nga putunga pohehe e rua e noho ana i roto i te koroka o te whenua—kotahi kei raro o Awherika, ko tetahi kei raro i te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga. Ko enei hanganga nui, matotoru kua pohehe nga kaiputaiao mo nga tekau tau. Heoi ano, ko nga rangahau tata nei e kii ana ko enei putunga pea he toenga o te tukinga nui i tupu i nga piriona tau ki muri.

E whakapono ana nga kaiputaiao inaianei he tohu o enei putunga mo tetahi huihuinga kino i te timatanga o to tatou ao—te tukinga i waenganui i te whenua me tetahi tinana tiretiera e kiia nei ko Theia. Ko tenei tukinga, e whakaponohia ana i tupu i te wa o te kohungahungatanga o te ao, na te mea pea i hanga to tatou marama.

Ahakoa ko te ahua tika o enei putunga me te takenga mai kei roto tonu i nga tautohetohe putaiao, ko tenei whakapae hou e whakaatu ana i te tirohanga whakahihiri ki te hohonutanga o te whenua. Ko etahi atu rangahau me te ahu whakamua i roto i te hangarau he mea nui ki te wetewete i nga mea ngaro kei roto i enei momo rerekee o te whenua.

FAQ:

P: He aha nga pupuhi o te koroka o Papa?

A: Ko nga pupuhi he hanganga mato kei roto i te koroka o te whenua, tetahi ki raro o Awherika me tetahi ki raro i te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga.

P: He aha te takenga mai?

A: E whakapae ana nga kaiputaiao he taonga tukunga pea enei pupuhi o te tukinga nui i waenganui i te whenua me tetahi mea tiretiera ko Theia te ingoa.

P: Nonahea tenei tukinga?

A: E whakaponohia ana i puta te tukinga i te timatanga o te hanganga o Papa.

P: Na tenei tukinga i hanga te marama?

A: Ae, e ai ki te whakapae, na tenei tukinga i waenganui i a Papa me Theia i puta ai te hanganga o to tatou marama.

P: He aha etahi atu rangahau e hiahiatia ana?

A: Me whakahaere rangahau ano nga kaiputaiao me te whakamahi i nga hangarau matatau kia pai ake ai te maarama ki enei pupuhi me o raatau hiranga ki te hitori o te Ao.

