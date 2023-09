Ko te Tauira Asteroid a NASA i tukuna pai ki te koraha o Utah

Ko te miihana mokowhiti hou a NASA i tutuki tetahi tohu nui na te mea he kapene kei roto te tauira oneone nui rawa atu i kohia mai i te asteroid i tau pai ki te koraha o Utah. Ko te capsule, i tukuna mai i te waka mokowhiti OSIRIS-REx, i pa ki roto i te rohe taunga i whakaritea ki te hauauru o Roto Miti.

Ko te waka mokowhiti OSIRIS-REx i haere ki te kohi tauira mai i te asteroid Bennu, i tutuki i te timatanga o tenei tau. I te Ratapu, ka kuhu ano te kapopa ahua kapia e mau ana i nga utanga utu nui ki te hau o te whenua, ka marere pai ki te koraha o Utah.

He tino whakatutukitanga tenei mo NASA na te mea ko te wa tuatahi i whakahoki angitu mai tetahi tauira mai i te asteroid ki te whenua mai i te whakahokinga mai o nga toka marama a Apollo i nga tau 1960 me 1970. E rikarika ana nga kaiputaiao ki te rangahau i te tauira asteroid i te mea e mau ana i nga matauranga nui ki te hanganga o te punaha solar me te whakaatu tohu mo te takenga mai o te ora ki runga i te whenua.

I etahi atu korero e pa ana ki te waahi, kei te tirotirohia e te United States Space Force te kaha ki te whakatu i tetahi waea waea me Haina hei aukati i nga raru o te waahi. Ko General Chance Saltzman, te rangatira o nga mahi mokowhiti, i whakaatu te hiahia mo te whakawhitiwhiti korero i waenga i te Space Force me tana hoa Hainamana ki te whakaheke i nga raruraru. Ahakoa kua puta nga korerorero a roto, karekau ano he hononga okawa ki a Haina.

Ko te whakatu i tetahi waea waea me Haina he mahi nui hei whakarite i te mahi tahi i runga i te rangimarie ki te waahi me te karo i nga taupatupatu, pohehe ranei. E mohio ana te United States ki te hiranga o te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti me te whai kia pai ake nga huarahi whakawhitiwhiti korero me nga iwi mokowhiti katoa.

Ko enei whanaketanga e rua e whakaatu ana i te ahunga whakamua me te mahi tahi i roto i te waahi torotoro mokowhiti me te nui haere o nga mahi mokowhiti i roto i te ao hou.

