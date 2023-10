Ka wehe atu nga Kaitirotiro Hurirangi o Haina ki te teihana mokowhiti, e tohu ana i te waa hou mo te torotoro mokowhiti

Kua eke a Haina ki tetahi tohu nui i roto i tana haerenga torotoro mokowhiti, i te wa i wehe atu ai te hunga iti rawa o nga kaihopu awhiowhio Hainamana ki te teihana mokowhiti o te whenua. Ko tenei whakarewanga nui o te waka mokowhiti a Shenzhou-17, e kiia ana ko te "Divine Vessel," e tohu ana he wa hou mo nga wawata mokowhiti o Haina.

I whakakahangia e te Rocket March-2F, te Shenzhou-17 me ona kaihihi e toru i rere atu i te Jiuquan Satellite Launch Center i te hauauru o Haina. Ko tenei misioni ehara i te mea ka para noa i te huarahi mo te ahu whakamua o te kaupapa mokowhiti o Haina engari he whakatuwhera kuaha mo te reanga hou o nga "taikonauts" ka hanga i te ahua o te tuhura mokowhiti a muri ake nei.

I roto i nga korero whakarara, kua whakapuakihia e te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin nga mahere a Ruhia ki te whakatu i tana ake teihana orbital i te tau 2027. Ko tenei whanaketanga pakaruhanga whenua e hono ana ki te tirohanga a Moscou mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti, whai muri i te angitu o te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ahakoa te ngoikoretanga o tana miihana mo te marama tata nei, ka u tonu a Russia ki tana kaupapa marama, e whakaatu ana i te ngakau nui ki te whakanui i te noho a te tangata ki te waahi.

I tetahi atu kitenga whakamiharo, kua whakaatuhia e nga kaiputaiao nga tirohanga hou mo te hohonutanga o Mars. Ma te wetewete i nga ngaru rū i puta mai i te paanga meteorite, kua kitea e nga kairangahau tetahi paparanga whakarewa kaore i mohiotia i mua e karapoti ana i te uho whakarewa wai o te ao. Ko tenei kitenga ka whakawero i nga whakatau tata o mua me te akiaki i te arotake ano i to maatau mohiotanga ki te hanganga matawhenua o Mars.

Hei taapiri atu ki te ao o nga kitenga putaiao, na te mahi tahi i waenga i nga kaiputaiao Peruvian me Polish kua hua te mahi whakangahau a tetahi kotiro Inca. Ko tenei kotiro, e whakaponohia ana he mea patunga tapu ki te whakamarie i nga atua o Incan, kua ora mai i roto i nga waahanga e toru o ona kōiwi. Ko tenei mahi whakahirahira e whakamarama ana i nga hitori me nga tikanga o te iwi Inca, e whakaatu ana i te tirohanga ki nga tikanga me nga tikanga i mahia i runga i te 500 tau ki muri.

I te kaha o te kaupapa International Lunar Research Station (ILRS) o Haina, kua uru mai a Belarus hei iwi hoa hou. Ko te IRLS, i timata tahitia e Haina me Ruhia, e whai ana ki te whakatu i tetahi waahi noho tuturu ki te pou tonga o te marama. Na Pakistan me Azerbaijan ka uru atu ki te kaupapa, ka kaha ake te whakataetae mokowhiti o te ao, me te puta mai o te ILRS hei whakataetae mo te kaupapa a Artemis i arahina e te US.

Na enei whanaketanga rongonui i roto i te ao torotoro mokowhiti, ka timata te tangata ki tetahi wahanga hou mo te whakahura, e turaki ana i nga rohe o te matauranga me te whakatuwhera i nga kuaha ki nga huarahi whakamiharo i tua atu o to tatou ao.

FAQs

He aha te ingoa o nga kaihopu iti rawa atu o nga Kairangirangi Hainamana? Ko te hunga iti rawa o nga kaihoe a Hainamana ka kiia ko nga "taikonauts." Ahea a Russia e whai ana ki te whakahaere i tana teihana orbital hou? Kei te whai a Russia ki te whakauru i te waahanga tuatahi o tana teihana orbital hou hei te tau 2027. He aha nga kitenga tata nei i whakarereke i to maatau mohiotanga mo Mars? Kua kitea e nga kaiputaiao tetahi paparanga whakarewa kaore i mohiotia i mua i te hohonutanga o roto o Mars, e whakarereke ana i to maatau mohio ki te hanganga o te ao. He aha te mahi tahi i hua mai i te whakangahau a tetahi kotiro Inca? I mahi tahi nga kaiputaiao Peruvian me Polish ki te hanga ano i tetahi kotiro Inca ma te whakamahi i nga karapa ahu-toru o tona mama. Ko wai nga whenua kua uru mai ki te kaupapa International Lunar Research Station o Haina? Ko Belarus, Pakistan, me Azerbaijan kua uru katoa ki te kaupapa Teihana Rangahau Marama o Haina.