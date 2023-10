Ko Nga Whenua Tawhito o Antarctica Kua Whakakitea: He Whakaahuatanga o te Motu o mua

Ko Antarctica, e mohiotia ana mo tona whanuitanga hukapapa me te whenua koretake, i mua he puunaha rauwiringa kaiao e kii ana i te oranga. Ko nga kitenga o tata nei i runga i nga tirohanga amiorangi me te radar-tio kua hurahia he ao huna kei raro i te rau hukapapa o te whenua. Kua kitea e te roopu kairangahau nga toenga o te whenua tawhito nui, kua oti nga riu me nga hiwi, he mea hanga e nga awa i rere i mua i te taenga mai o nga hukapapa.

Ko te kitenga e whakamarama ana i te wa i kite a Antarctica i te huringa nui o tona taiao. I mua i te maunga o te hukapapa, ko tenei whenua te kainga o nga awa e rere ana me nga ngahere ngahere, he rereke te rereke ki te ahua o tenei wa. Ma te ako i nga ahuatanga rongoa o tenei whenua kua rukuhia, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki te hitori o te whenua o te whenua me nga take i hanga ai te rohe whakatetonga o te whenua.

Ko tenei kitenga whakamiharo kua whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro me te hohonutanga o te maarama ki nga mea o mua o Antarctica. Ma te whakakotahi i nga raraunga amiorangi me te hangarau radar kuhu hukapapa, ka taea e nga kaiputaiao te whakawhanake i tetahi pikitia whanui ake mo te taiao tawhito o te whenua. Ko tenei matauranga ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga ki te Antarctica engari ka whakarangatira ano i to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga o mua o te whenua o mua.

FAQs

P: I pehea te kitenga o te whenua tawhito o Antarctica?

A: I kitea te whenua tawhito o Antarctica ma te whakamahi i nga tirohanga amiorangi me te radar hukapapa.

P: He aha ta te kitenga e whakaatu ana mo nga wa o mua o Antarctica?

A: E ai ki te kitenga ko Antarctica te kainga o nga awa me nga ngahere i mua i te horomia e te hukapapa.

P: He aha te mea nui te kitenga?

A: He mea nui te kitenga na te mea e whakaatu ana i nga tirohanga ki te hitori o te whenua o Antarctica me te whakaatu i te tirohanga ki te taiao o mua i te hukapapa o te whenua.

P: Ka pehea te whai waahi o tenei kitenga ki te rangahau ano?

A: Ka whai hua tenei kitenga ki te rangahau ano ma te whakaahei i nga kaiputaiao ki te ako i nga ahuatanga o te whenua kua rukuhia ki raro me te maarama ake ki te ahua o te tipu o te taiao o Antarctica i roto i te waa.

Pūtake: He whakarāpopototanga o ngā kōrero putaiao o nāianei