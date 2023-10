Nga rohe hou o te putaiao: Nga tirohanga ki te takenga mai o te ora, te mapi i te roro o te tangata, me te tupono o nga momo ora hangai.

I te mea ko nga taonga Nobel me nga wera pakaru rekoata e noho rangatira ana i nga upoko korero, e haruru ana te ao o te ao putaiao i nga kitenga whakahihiri me nga ahunga whakamua e whakanui ana i to tatou mohiotanga ki te ao. Anei nga ahuatanga hou e toru kua kapohia e nga kaiputaiao me te whakarereke i to maatau mohio ki te oranga, te roro tangata, me te oranga o te rongoa.

Ko te tauira asteroid e whakamarama ana i te takenga mai o te ora i runga i te whenua

I angitu te whakahoki a Osiris-Rex a NASA i te tauira asteroid nui rawa atu ki te whenua, i kohia mai i te 510m asteroid e kiia nei ko Bennu. Ko tenei whakatutukitanga nui e whakatuwhera ana i nga tatau ki te hura i nga mea ngaro o te takenga mai o te ora i runga i to tatou ao. Ko nga tātaritanga o te tauira kua kitea te noho mai o nga kaiao matatini me nga ngota ngota wai e mau ana i roto i nga kohuke uku o te asteroid. Ko enei kitenga whakahihiri e tautoko ana i te whakapae na nga asteroids pera i a Bennu i tuku matū tino nui, tae atu ki te wai, ki te whenua, ka timata te putanga o te ora e mohio ana tatou.

Ko te mapi roro nui rawa atu ki tenei ra e whakaatu ana i te uaua o te waea

Ko nga Kairangataiao mai i te US National Institutes of Health's Brain Research initiative kua hanga he mapi koretake o te roro o te tangata i te taumata o te tangata takitahi. Kua hurahia e tenei mahi whakangao whenua neke atu i te 3,000 nga momo pūtau motuhake, e whakamarama ana i nga tikanga uaua kei raro i nga mate, te mohio, me nga ahuatanga roro tangata. Ma te whakauru i nga korero ira mai i te toru miriona nga pūtau roro, kua tautuhia e nga kairangahau nga hononga i waenga i nga momo pūtau motuhake, penei i te Microglia, me nga mate neuropsychiatric penei i te mate a Alzheimer. Ko enei tirohanga ka kaha ki te whakarereke i te mara o te neuroscience me te whakatere i te whakawhanaketanga o nga maimoatanga whai hua mo nga ahuatanga neurological penei i te mate bipolar, te pouri, me te schizophrenia.

Ka puta mai he ora horihori i te pae

Ko nga mea i herea i mua ki te ao o te pakimaero putaiao tera pea ka tino pono. Ko Ahorangi Ahupūnga Tuarua a Chenguang Lou mai i te Whare Wananga o Tonga Denmark me Ahorangi Hanbin Mao mai i te Whare Wananga o Kent State i mua i te whanaketanga o nga ngota ngota ranu horihori ma te whakamahi i nga hanganga nano peptide-DNA. Na roto i te whakakotahi i nga kaha o te DNA me nga peptides, kua angitu ratou ki te hanga ngota ngota ranu horihori me nga momo tono. Ka taea pea te whakamahi i enei hanganga nano ki te hanga i nga momo ora hangai, ki nga miihini nano ranei e kaha ana ki te tuku rongoa, ki te tarai i nga mate, tae atu ki te whakarereke i te werohanga mate. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te wa kei te heke mai o te rongoa me te pupuri i te kaha nui mo te whakarereke i nga mahi hauora e mohio ana tatou.

FAQ:

P: He aha te hiranga o te kohinga tauira asteroid?

A: Ko te kohinga o te tauira asteroid nui rawa atu i Bennu ka kaha ki te whakanui i to maatau mohiotanga ki te takenga mai o te ora ki runga i te whenua.

P: He aha te whakaaturanga o te mahere roro?

A: Ko te mahere roro i hangaia e te US National Institutes of Health's Brain Research initiative kua hurahia i runga i te 3,000 momo momo pūtau i roto i te roro o te tangata, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga mate, te mohio, me nga ahuatanga roro tangata.

P: Me pehea e pa ai nga momo ora horihori ki te rongoa?

A: Ka taea te whakamahi i nga momo ora horihori ma te whakamahi i nga hanganga peptide-DNA ranu hei tuku rongoa, whakamaarama i nga mate, me te whakarereke i te kano kano mate, ka huri i te oranga o te rongoa.