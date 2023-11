Te heke mai o te Hangarau Robotic i roto i te Tuhura Mokowhiti

Ko te hiahia mo te whakamahi pai i nga wa o nga kaihopu i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) kei te piki haere te mea nui i te wa e toro atu ana nga misioni mokowhiti ki nga ra kei mua. Hei whakapai ake i nga hua o nga kaihopu, kei te tirotirohia e NASA te whakamahi i te hangarau karetao hei awhina i nga kairangirangi me te whakaaunoa i nga momo mahi.

Ko tetahi o nga whakatewhatewha e mahia ana i tenei wa i runga i te ISS ko te JEM Internal Ball Camera 2, he kaamera panoramic-mamao i hangaia e te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ko te whainga o tenei whakatewhatewha he whakaatu i te kaha o te kaamera ki te hopu i nga ataata me nga whakaahua motuhake, me te waatea i te waa o nga kaimahi. I tua atu, ko te JEM Internal Ball Camera he waahi whakamatautau mo etahi atu mahi karetao ka mahia e nga karetao a meake nei.

Ko tetahi atu whanaketanga whakahihiri ko te whakamahi i nga karetao rere kore utu ko Astrobees. Ka tautokohia e enei karetao nga momo whakaaturanga hangarau mo te awhina karetao i roto i nga misioni torotoro mokowhiti me te whenua. Ko te Mihana SoundSee, hei tauira, ka whakamahi i te pukoro kua mau ki runga Astrobee hei aro turuki i nga oro o nga taputapu kei runga waka mokowhiti. Ma te kite i nga he o nga oro, ka taea te tautuhi me te whakatika i nga mahi kino.

I roto i te whai ki te hoahoa karetao mo te tuhuratanga o te marama me te Maehe, kei te tirotirohia e te tirotiro a Astrobatics te whakamahi i te pekepeke, i nga mahi tohe-whaiaro ranei. Ma tenei tikanga ka taea e nga karetao te wikitoria nga whenua taratara me te koretake, me te whakatere i roto i te regolith matotoru me te puehu ranei. Ma te whakawhänui i nga kaha o nga waka karetao, ka taea te whakatutuki i nga mahi penei i te mahi taputapu, te tango para, me te huihuinga o-orbit.

I whakaaweahia e te mokoka, kua whakamatauria e te rangahau a Gecko-Inspired Adhesive Grasping nga kaikawe piri mo te hopu karetao me te raweke. Ko enei kaikawe ka taea e nga karetao te piri tere me te wehe mai i nga papa, ahakoa i runga i nga mea e neke ana, e hurihuri ana ranei. Kua kitea e nga Kairangahau i mahi nga kaikawe piri i runga i te whakaaro me te whai whakaaro nui mo o raatau whakamahinga a meake nei.

He wero nui te para mokowhiti i roto i te torotoro mokowhiti, he mea tino raru nga awheawhe takahuri. Ko te whakatewhatewha ROAM e whakamahi ana i a Astrobees ki te whakawhanake i nga hangarau e taea ai te mataki i te nekehanga o te parapara me te whakamahere huarahi haumaru mo te hui me te tauranga. Kua whakaatuhia e nga hua whaihanga te whaihua o tenei tikanga ki te whai tika me te eke ki nga whaainga.

Ko enei hangarau karetao e hanga ana i runga i nga whakamatautau o mua, penei i te SPHERES me Robonaut missions, i para i te huarahi mo te ahunga whakamua i roto i nga huihuinga motuhake me nga mahi tauranga, te hanga rere, me te whakamahi i nga miihini rite-tangata mo nga momo mahi i runga i te ISS.

I te wa e kaha tonu ana te NASA ki te pana i nga rohe o te torotoro mokowhiti, ka whai waahi nui enei mahi karetao ki te whakapai ake i te pai, te haumaru me te hua i roto i nga misioni. Ma te whakamahi i nga kaha o nga karetao, ka taea e nga kairangirangi te aro ki te rangahau me te torotoro rangahau tino nui, ka mutu ka whakatata atu tatou ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He pehea te tautoko a Astrobees i nga whakaaturanga hangarau?

Ko nga Astrobees he robots rere kore utu i runga i te ISS e awhina ana i nga momo whakaaturanga hangarau e pa ana ki te awhina karetao i roto i nga miihana torotoro mokowhiti me te whenua.

2. He aha te kaupapa o te tirotiro a JEM Internal Ball Camera?

Ko te kaupapa o te tirotiro a JEM Internal Ball Camera he whakaatu i te kaha o te kaamera ki te hopu motuhake i nga ataata me nga whakaahua o nga mahi rangahau i runga i te ISS, na reira ka whakawāteahia te wa o nga kaimahi.

3. He aha te hiranga o te whakatewhatewhatanga o te Whakatairanga Adhesive Grasping Gecko-Inspired?

Ko te whakatewhatewhanga adhesive Grasping Gecko-Inspired adhesive Grasping e whakamatautau ana i nga kaikawe piri na te mokoko mo te hopu karetao me te raweke. Ko enei kaikawe ka taea e nga karetao te piri me te wehe tere mai i nga papa ka taea te whakamahi ki nga mea e neke ana, e huri ana ranei.

4. He pehea te whakatewhatewha a ROAM i te wero o nga otaota mokowhiti?

Ko te whakatewhatewha ROAM e whakamahi ana i a Astrobees ki te whakawhanake i te hangarau mo te mataki i te neke o te para mokowhiti me te whakamahere huarahi haumaru mo te huihuinga me te tauranga.

5. He pehea te whai waahi o nga miihana o mua, penei i a SPHERES me Robonaut, ki te ahu whakamua karetao?

Ko nga miihana o mua penei i a SPHERES me Robonaut kua para i te huarahi mo te ahu whakamua i roto i nga huihuinga motuhake me nga mahi tauranga, te hanga rere, me te whakamahi i nga karetao rite te tangata mo nga momo mahi i runga i te ISS. Ko enei misioni kua homai he matauranga nui me nga akoranga hei whakanui ake i nga kaha robotic i roto i te torotoro waahi.