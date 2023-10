Ko te Whakaaetanga Hau o Ahitereiria e anga ana ki te uauatanga i waenga i nga takahanga ture

Ko te kaiwhakahaere hau o waho o Ahitereiria, te National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA), kua whakaara ake i nga awangawanga mo te pikinga ake o te uaua o te hanganga ture i muri i te whakatau a te kooti. Ko te whakatau, i turakina te whakaaetanga a Woodside Energy mo te whakamatautau ruihi hei waahanga o tana kaupapa Scarborough, i hanga rangirua e pa ana ki te whakamahere taiao me te ahurea mo nga kaupapa o waho.

Ahakoa i aukati te whakatau a te kooti i te kaupapa nui a Woodside Energy, ka toro atu tona paanga ki tua atu o te kamupene kotahi. Ko te korero a NOPSEMA i te wa o nga whakatau tata o te Senate e whakaatu ana i nga paanga whanui mo te hanganga ture puta noa i te umanga. Ka whai wāhi nui te whakamahere taiao me te ahurea i roto i nga kaupapa o waho, me te whakarite ka aromatawaihia, ka whakaitihia, ka whakahaere tika nga paanga ka taea.

Ko te whakatau a te kooti kua taapiri i tetahi atu papanga uaua ki te tukanga hanganga ture. Inaianei kei te raruraru nga kamupene me te rangirua i a ratou e whakatere ana i nga whakaritenga mo te whakamahere taiao me te ahurea. Ko te whakararu i te hiranga o nga anga ture pakari e tautoko ana i te whanaketanga tauwhiro me te tiaki i nga taiao tairongo tairongo.

Me mahi tahi te kawanatanga o Ahitereiria, te hunga whai paanga o te umanga, me nga roopu whakahaere ki te whakatutuki i nga wero i puta mai i te whakatau a te kooti. Me whakarite nga aratohu me nga tikanga maamaa hei whakamaarama i nga hanganga ture me te whakamarama mo nga kamupene e mahi ana i nga mahi tirotiro me te whakaputa hau o waho.

FAQ:

Q: He aha te whakamatautau ruia?

A: Ko te whakamatautau rū he tikanga e whakamahia ana ki te tuhura me te mapi i nga hanganga whenua o raro, tae atu ki nga rahui hau me te hinu. Ka whai waahi te whakaputa ngaru oro me te ine i nga whakaataata hei whakatau i nga ahuatanga o raro.

P: He aha te take he mea nui te whakamahere taiao me te ahurea i roto i nga kaupapa o waho?

A: Ka awhina te whakamahere taiao me te ahurea ki te tautuhi me te whakaiti i nga paanga pea ki te taiao me nga taonga tuku iho ahurea taketake. Ka whakapumau i te whakawhanaketanga totika o nga kaupapa me te whakaute i te hiranga ahurea o nga waahi huri noa.

P: Me pehea e taea ai e te ahumahi te whakatika i nga wero i puta mai i te whakatau a te kooti?

A: Ka taea e te ahumahi te whakatika i nga wero ma te mahi tahi me nga roopu whakahaere ki te whakarite i nga aratohu marama me nga tikanga mo te hanganga ture. Ko te mahi tahi i waenga i te kawanatanga, te hunga whai paanga ki te umanga, me nga whakahaere taiao he mea nui ki te whakarite kia marama, kia haepapa hoki te tirotiro me te whakaputa hau o waho.