Ko te Pohehe o nga Mowhiti Kua Ngaro: Te Whakawhiti Whakawhiti-Mowhiti a Saturn

Ko Saturn, te tangata nui hau e mohiotia ana mo ona mowhiti ataahua, he ahuatanga whakamiharo e kiia nei ko te whakawhiti-rererangi. Ko tenei huihuinga, ka puta tata ki nga tau 15, ka mau i nga kaitoro whetu me nga kaititiro whetu. I tenei wa, ka "ngaro" nga mowhiti a Saturn, e whakaatu ana i te pohehe o te raina papatahi e rere ana i te ao. Engari he aha te take i puta ai tenei ahuatanga whakamiharo?

Ko te whakawhiti a Saturn-rererangi he hua na te rerekee o nga koki tirohanga mai i te Ao i te wa e tapapa ana nga aorangi e rua i o raua awhiowhio i te ra. Na te mea he kotahi tau te roa o te whenua ki te huri i te ra i te wa e 29.4 tau a Saturn, ka huri to tatou tirohanga ki a Saturn i roto i te waa. Ko te rahi o nga whakakai te ahua ka rere ke, ka ngaro katoa i te tirohanga mo te wa poto. Ko te huihuinga whiti-rererangi hou i kitea tika mai i te whenua i tu i te tau 2009. Heoi, ko te huihuinga o te tau 2009 me te huihuinga e haere ake nei i te tau 2025 kare e kitea na te tata o Saturn ki te ra.

Ko te heke o te kanapa o nga whakakai kanapa i te wa e whakawhiti ana i te mowhiti-rererangi he whai waahi motuhake mo nga kaitoro arorangi. Ka taea e ratou te kite i nga mea iti ake, penei i nga marama o Saturn, e ngaro ana i te kanapa o nga mowhiti. Inaha, i waenga i te tau 1655 me te 1980, ka kitea e nga kaitirotiro whetu 13 nga marama hou o Saturn i te wa e whakawhiti ana i te waka rererangi. I whai waahi ano te waka mokowhiti a Voyager 1 a NASA ki te tirotiro i te marama i te tau 1980. Ko nga marama rongonui penei i a Enceladus, Mimas (e mohiotia ana ko te Death Star), me Hyperion i kitea katoa i nga wa o mua i nga whakawhiti rererangi.

Ko te whitinga wakarere-mowhiti ehara i te mea anake e whakawhirinaki ana ki nga tiango me nga awhiowhio o te whenua me te Saturn engari ka awe ano hoki i te ahunga raki-ma-tonga o nga mowhiti i te wa o te huihuinga. Ko te whitinga i te marama o Maehe 2025 ka kite i nga mowhiti e neke ana mai i te tonga ki te raki, ko te whakawhiti i mua i te marama o Akuhata 2068 ka uru atu ki te raki ki te tonga.

Ahakoa te pohehe o nga mowhiti e ngaro ana i te wa e whakawhiti ana i te waka rererangi, e kore e mau tonu. Ko nga mowhiti a Saturn, he mea tito he kakano hukapapa, ka ngaro haere ki te ao. Ko nga rangahau tata nei e kii ana ka ngaro katoa nga mowhiti i roto i te 292 miriona tau, e ai ki te rangahau 2023, i roto i te 15 ki te 400 miriona tau, i runga i nga raraunga mai i te misioni Cassini a NASA.

Ko nga mea whakamiharo e tatari ana ki nga kaitirotiro arorangi i te wa e whakawhiti ana i nga waka rererangi a Saturn a muri ake nei kaore ano kia kitea. He aha nga tirohanga hou ka hurahia? Ma te wa anake e korero. I a tatou e haere tonu ana ki te mataki me te torotoro haere, kia maumahara tatou ki te ataahua me nga mea ngaro kei tua atu o to tatou ao. Kia mau ki runga, kia mau tonu ki te awhi i nga mea whakamiharo o te putaiao!

FAQ (Nga Pātai Auau)

1. He aha te whakawhiti mowhiti-rererangi?

Ko te whakawhiti waka rererangi he ahuatanga ka puta tata ia 15 tau ka puta nga mowhiti o Saturn ki te "ngaro" hei raina papatahi puta noa i te ao. Ka puta mai na te rerekee o nga koki tirohanga mai i te whenua i te wa e whiti ana a Papa me Saturn i a raua awhiowhio i te ra.

2. Ka taea e tatou te titiro ki te whakawhiti mai i te whenua?

Ko te huihuinga whiti waka rererangi hou i kitea tika mai i te whenua i puta i te tau 2009. Heoi, ko te huihuinga o te tau 2009 me te huihuinga e haere ake nei i te tau 2025 kare e kitea na te tata o Saturn ki te ra.

3. He aha te awhina a te whiti-rererangi ki nga kaitoro arorangi ki te kite i nga marama hou?

I nga wa e whakawhiti ana i te waka rererangi, ko te heke iho o te kanapa o nga mowhiti kanapa o Saturn ka taea e nga kaitirotiro arorangi te kite i nga mea iti penei i nga marama e huna ana. I waenganui i te tau 1655 me te 1980, ka kitea e nga kaitirotiro whetu 13 nga marama hou o Saturn i nga wa e whakawhiti ana i nga waka rererangi.

4. He aha te heke mai o nga mowhiti a Saturn?

Ko nga mowhiti a Saturn, he mea tito he kakano hukapapa, ka ngaro haere ki te ao. E ai ki nga whakatau tata ka ngaro katoa nga mowhiti i roto i te 292 miriona tau, i roto ranei i te 15 ki te 400 miriona tau i runga i nga rangahau tata nei.

5. He pehea te rereke o te ahunga o nga mowhiti i te wa e whakawhiti ana i te mowhiti-rererangi?

Ko te ahunga o nga mowhiti o Saturn i te wa e whakawhiti ana i te mowhiti-rererangi e whakawhirinaki ana ki te whakakotahitanga o nga hongo me nga awhiowhio o Papa me Saturn. Ko te huihuinga whakawhiti waka-rererangi i te Maehe 2025 ka uru mai nga mowhiti mai i te tonga ki te raki, ko te huihuinga i mua i te marama o Akuhata 2068 ka neke mai i te raki ki te tonga.