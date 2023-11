Te Putanga o nga Mowhiti o Saturn's Rings: He Matakitenga Hei Whakaatu

By

Ko Saturn, te aorangi mowhiti, e kore e mutu te miharo ki a tatou me ana mea whakamiharo o te rangi. Ko te mea whakamiharo, ko nga whakakai motuhake kua rite ki te ataahua o Saturn ka ngaro atu i o tatou kanohi, ka hoatu ki nga kaitirotiro wheturangi me nga kaititiro whetu 18 marama anake e toe ana ki te kite i tenei ahuatanga whakamiharo. Ahakoa ka noho tonu nga mowhiti, ka hunahia mai i te tirohanga a Papa na runga i te anga o te aorangi i tona amionga huri noa i te Ra.

Ko te rahi o nga mowhiti a Saturn ka ngaro pea te ahua kore e kitea. Ahakoa e aro ana ki nga mowhiti kanapa me te tino rongonui, ka 30 nga wa nui ake i to tatou whenua, ka toro atu i te 70,000 ki te 140,000 kiromita. Heoi ano, ko te tino kikorangi kei roto i te tino kikokore, ko te nuinga o nga waahanga he iti iho i te 100 mita te matotoru. Ina tirohia mai i te tawhiti neke atu i te 1.2 piriona kiromita, ka kore e kitea te kiromita noa.

I te 23 o Akuhata 2024, i te taenga atu o Saturn ki te whakahē, ko te koki honga o ona mowhiti i ine tata ki te 9 nga nekehanga. Heoi ano, hei te Maehe 23, 2025, ka heke tenei koki ki te 0, ka whakararangitia nga mowhiti ki te rererangi o Saturn. Ka hoki ano tenei ahuatanga whakahirahira me te hurihanga ia 13.7 ki te 15.7 tau, na te whenua e whakawhiti ana i te rererangi o nga mowhiti o Saturn.

Engari kaua e wehi! Ko nga mowhiti whakamere e kore e ngaro ake ake. Ko te waahanga o raro, kua huna mai i ta maatau tirohanga mo nga tau maha, ka puta ano, me te tirohanga whakamiharo o te pou tonga o Saturn. I te tau 2032, ka whakaatu nga whakakai i to ratau tino hiahia, ka hanga he koki 27-tohu whakahihiri e pa ana ki a tatou.

Ko te mea whakamere, ehara i te mea hou nga huringa o te hianga o nga whakakai, kua kaha te whakaahua i roto i nga tekau tau kua hipa. He kanikani tiretiera e homai ana ki a tatou he waahi whakamiharo ki te mataki i nga marama o Saturn me te whai tirohanga ahurei o te aorangi rangatira. Kei a matou te painga ki te ngahau i tenei tirohanga kia puta ano te ahuatanga hei te Oketopa 15, 2038.

FAQ:

Q: Ka ngaro katoa nga mowhiti o Saturn?

A: Kao, ka noho tonu nga mowhiti engari ka ngaro i te tirohanga a Papa na te tahanga a Saturn i tana awhiowhio i te Ra.

Q: Kia pehea te nui o nga mowhiti a Saturn?

A: Ko nga mowhiti maramara me te tino rongonui o Saturn ka horahia te rohe 30 nga wa te rahi o te whenua, mai i te 70,000 ki te 140,000 kiromita.

Q: He aha te angiangi o nga mowhiti a Saturn?

A: Ahakoa te nui o te rahi, he tino kikokore nga mowhiti o Saturn, ko te nuinga o nga waahanga he iti iho i te 100 mita te matotoru.

Q: Ka kite ano tatou i nga mowhiti?

A: Ae, i muri i te wa e kore e kitea, ka kitea te taha o raro o nga mowhiti o Saturn, me te tirohanga whakamiharo o te pou tonga o te ao. Ko nga whakakai ka whakaatu i o raatau hiahia nui i te tau 2032, ka hangaia he koki 27-tohu whakamiharo e pa ana ki a maatau.