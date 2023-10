Ko te Ngaronga Whakamharahara o nga Whata Huka o Antarctica i Whakakitea e nga Maataki Taurangi

Kua kitea e nga tirohanga a te Satellite te ngaronga o te kiato tio i nga whata hukapapa o Antarctica i roto i nga tau 25 kua hipa, e tohu ana i te tere tere o te huringa huarere. Ko te rangahau, i tātarihia te 100,000 amiorangi whakaahua radar mai i nga mahi a Copernicus Sentinel-1 me CryoSat a te European Space Agency's Copernicus Sentinel-40 me CryoSat, i kitea, neke atu i te 1997% o nga whata hukapapa maanu o Antarctica kua tino heke te rahi mai i te tau 162. he hekenga o te rōrahi, ka mutu te ngaronga katoa o te 71 trillion toni tio i roto i te waa ako.

Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga paanga pea o tenei mate huka. I te mea ko nga toronga o nga papa hukapapa whenua o Antarctica, ka noho nga whata hukapapa hei arai i te rere o te huka ki roto i te moana, na reira ka tau te hukapapa. Heoi, ko te ngaronga o nga whata tio e whai hua ana ehara i te mea ko te pikinga o te taumata o te moana engari ko te tere o te mate huka i roto i te ahua o te wai maori hukapapa e rere ana ki te moana. Ko tenei paanga takirua he tino morearea.

I kitea e te rangahau ko te rewa o nga whata hukapapa kua puta te ahua o te 74 piriona taranata o te wai rewa hou ki te moana. Ka pa te rere o te wai rewa ki te tohanga moana, he mahi nui ki te whakahaere i te pāmahana o te ao me te tautoko i te oranga o te wai.

I whakaatu ano te rangahau i tetahi pikitia uaua o te mate huka i Antarctica. Ko nga whata tio kei te taha hauāuru o te whenua, he wai mahana ake na te rerekee o nga au me nga hau, he nui ake te mate huka i te taha ki te rawhiti. Ko te Getz Ice Shelf, te mea nui rawa atu i Antarctica, i ngaro te 2 trillion tone o te hukapapa mai i te tau 1997, me te 5% o te mate i kiia na te pakarutanga o te hukapapa ka paheke ki te moana. Ko te toenga o te 95% o te mate na te rewa i te turanga o te papa hukapapa.

Ka whakatauhia e te rangahau tata ki te haurua o nga whata tio i Antarctica kei te iti haere me te kore tohu o te ora, e tohu ana kei te kore ratou e ora ake i raro i te pehanga o te rangi mahana. E whakaatu ana tenei i te hiahia ohorere kia haere tonu te aro turuki amiorangi o Antarctica, penei i nga mahi a Copernicus Sentinel-1 me CryoSat, ki te whai me te mohio ki nga huringa e puta ana i tenei whenua polar tawhiti.

Rauemi:

– Te whakaputanga hautaka Science Advances

– European Space Agency (ESA) Copernicus Sentinel-1 me CryoSat miihana amiorangi