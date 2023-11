Nga Rangahau Hou o te Rangi me te Wero mo nga Maamaa Satellite Glints

Ko nga rangahau rangi-nui-a-te-rangi e rite ana ki te huri i te mara o te aorangi ma te whakaahei i nga kaitirotiro arorangi ki te ako i te rangi e huri haere tonu ana i runga i te waa poto ake. Ko nga kaitirotiro pera i a Vera Rubin me etahi atu ka whakatuwhera i nga huarahi ki te maataki i nga kaupapa ohorere, penei i nga supernovae, i o raatau waahanga tuatahi. Ka awhina ano enei rangahau i te kitenga o nga asteroids tata ki te whenua kaore pea i kitea i mua. Heoi, ko te ahunga whakamua o nga kahui wheturangi, penei i a Starlink, he whakatuma mo te angitu o enei rangahau na te parahanga marama.

He rangahau tata nei i whakahaerea e te roopu kairangahau i ruku ki te paanga o nga kahui wheturangi ki runga i nga rangahau rangi, ina koa te whakamahi i nga tirohanga mai i te Zwicky Transient Facility (ZTF). Ahakoa ko nga rangahau o mua e aro nui ana ki te kanapa katoa o nga amiorangi, i tirotirohia e tenei rangahau nga kanapa mai i nga amiorangi hei take whakatau. Ko nga Satellites, na te rerekee o te tuunga i a ia e awhiowhio ana, ka puta he uira, he kanapa ranei ina whakaata ana nga papa papatahi i te ra ki te whenua. He rite enei kanapa ki te wa poto, he uaua ki te wehewehe mai i nga kaupapa arorangi pono me te tarai i nga raraunga.

I tātarihia e te roopu nga raraunga ZTF i roto i nga tau e toru ka kitea he nui te awe o nga korakohi amiorangi. I whakatauhia e ratou, i te toharite, ka roa te kanapa mo te tekau ki te rau manomano, me te tata ki te 80,000 nga hikoi amiorangi ka puta ia haora puta noa i te rangi. Ko tenei urunga o te parahanga marama he tino aukati ki nga rangahau mohoa noa i nga whare tirotiro pera i a Vera Rubin, ka raru te angitu o enei kaupapa. I runga i nga whakaaro nui a Starlink ki te whakarewa i etahi atu amiorangi, i te taha o etahi atu kahui whetū nui, na te nui o nga glints e kore ai e taea etahi mahi rangahau rangi.

Ko te putanga mai o nga kahui wheturangi, tae atu ki a Starlink, kare e kore he maha nga painga ka puta mai, penei i te whakakotahi i te wehenga matihiko me te hono i nga waahi mamao. Heoi ano, he utu nui tenei whainga rangatira, mo te taha putea me te whakararu i o tatou tirohanga tiretiera. Ka whakaara ake he whakatau nui i waenga i te whakapumau i te hononga o te ao me te pupuri i nga taonga tuku iho o o tatou rangi pouri.

FAQs

P: He aha nga piatarangi?

A: Ko nga uira maramara he uira poto, he kanapa ranei i hangaia e nga amiorangi ka whakaata ana nga papa papatahi i runga i te hanganga o te ra ki te whenua.

P: He pehea te paheketanga o te aorangi ki nga rangahau rangi?

A: Ka taea te pohehe nga korakora o te Satellite mo nga wa poto, ka arai pea ki te pohehe o nga kaupapa arorangi pono. Ko tenei urunga o nga raraunga pai teka ka aukati i te kaha ki te tarai i te haruru me te pa ki te angitu o nga kaupapa rangahau rangi.

P: He aha te awangawanga mo nga kahui wheturangirangi?

A: Ahakoa ko nga kahui wheturangirangi, penei i a Starlink, he painga mo te hononga ki te ao, ko te pikinga nui o te maha o nga amiorangi ka nui ake te parahanga marama i te wa o nga rangahau rangi. Ka taea e tenei parahanga marama te whakararu i te kounga o nga tirohanga me nga rangahau arorangi.

P: He aha nga whiringa me mahi mo nga kahui wheturangirangi?

A: He mea tino nui te patu i te taurite i waenga i te hononga o te ao me te tiaki i o tatou rangi pouri. Me whakarite whakatau e pa ana ki te kiato me te hoahoa o nga kahui wheturangi hei whakaiti i o raatau paanga ki nga tirohanga arorangi me te whakarite kia whanui te uru ki te ipurangi.