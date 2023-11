Nga Hiarangi Satellite: Whakamarama i nga Wero mo te Ahurangi

Kua roa nga rangahau rangi-nui-a-te-rangi kei mua i nga kitenga arorangi, e hura ana i nga mea ngaro o te ao. Na te taenga mai o nga kaitirotiro matatau penei i a Vera Rubin, kua rite nga kaitirotiro arorangi ki te kite i nga huringa hihiri o te rangi po i runga i nga waa iti. Ko tenei hurihanga i roto i nga kaha tirotiro e pupuri ana i te oati mo te hopu i nga huihuinga o mua, tae atu ki nga waahanga tuatahi o nga supernovae, me te kite i nga asteroids tata-Earth kaore i kitea i mua. Heoi, i roto i tenei huringa putaiao, he wero hou kei runga ake: ko te pikinga o nga kahui wheturangi.

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te roopu kairangahau i ruku ki te paanga o nga kahui wheturangirangi ki nga rangahau rangi. Ahakoa e aro ana nga rangahau o mua ki te kanapa katoa o enei kahui whetu, he rereke te huarahi o tenei tirotirohanga na roto i te tirotiro i nga korakora—nga uira kaha o te whakaata o te ra—he mea whakararu. Kaore i rite ki nga huarahi e kitea ana i mahue mai i nga peerangi pahekeheke, ka puta nga korakora he wa poto i roto i nga raraunga, ka tino uaua ki te tarai.

I tātarihia e te rangahau nga raraunga i kohia e te Zwicky Transient Facility (ZTF) i roto i te toru tau, me te titiro ki nga huihuinga ka puta i roto i te anga kotahi o tetahi paparangi o te rangi. I whakarōpūhia e nga kairangahau enei kaupapa hei peerarangi-a-rangi, he astrophysical ranei. I kitea e o raatau kitenga he paanga whakamiharo kei roto i nga raraunga. Ma te tata ki te 80,000 nga hikoi peerangi i ia haora puta noa i te rangi katoa, ko te nui o te parahanga marama i puta mai i enei uira tere he tino whakatuma ki te angitu o nga rangahau taima i whakahaerehia e nga kaitirotiro penei i a Vera Rubin.

Kei te piki ake te maaharahara mo te aorangi i nga kahui wheturangi, penei i a Starlink, e kii ana ki te whakarewa i etahi atu amiorangi. I te nuinga o enei whatunga orbital e kapi ana i te rangi o te po, ko nga wero e pa ana ki nga kaupapa rangahau rangi ka kore e taea. Ko te whakataurite i te whainga rangatira o te honohono raraunga o te ao me te pupuri i to maatau tirohanga ki nga rangi he uaua nga whiringa mo to taatau hapori.

Hei whakamutunga, ahakoa he maha nga painga o nga kahui wheturangi, penei i te tuku ipurangi ki nga waahi mamao, ka kawea mai ano e ratou nga hua kino mo te arorangi. Ko te nui haere o nga kanapa mai i enei kahui whetu ka whakararu i te tika me te pono o nga rangahau rangi. I te wa e ngana ana te hapori putaiao ki te hura i nga mea whakamiharo o te ao, he mea nui kia kitea he taurite i waenga i te ahu whakamua hononga me te tiaki i te tapu o to tatou rangi pouri. Katahi ka taea e tatou te whakatere i te haerenga tiretiera ki te nui ake o te matauranga me te mohio.

FAQ

He aha nga wherikotanga amiorangi?

E tohu ana te kanapa Satellite ki nga uira poto o te marama i puta mai i te whakaata o te ra mai i nga papa papatahi o nga amiorangi i a ratou e huri haere ana i te Ao. He rite enei kanapa ki nga huihuinga arorangi, na te mea he uaua ki te tarai mai i nga raraunga tirohanga.

He aha te awenga o nga kopa amiorangi ki runga i te aorangi?

Ka whai hua nga kanapa Satellite ki te parahanga marama me te tino whakararu i nga rangahau o te rangi e whakahaerehia ana e nga kaitirotiro. Ka whakapouritia e ratou te kitenga o nga wa poto, penei i nga mura ahi me nga huihuinga microlensing, na reira ka aukati i nga rangahau mo enei ahuatanga.

Ka taea te taraihia nga korakora peerangi?

Kaore i rite ki nga huarahi e kitea ana i mahue mai i nga peeorangi pahekeheke, he uaua ake te tango i nga korakora mai i nga raraunga na te mea he rite ki nga huihuinga arorangi. No reira, he wero nui ki nga kaitoro arorangi e whakahaere ana i nga rangahau rangi.