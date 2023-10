Te Paanga o te Waka Mokowhiti ki runga i te Titonga Hunga o Te Ao

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Proceedings of the National Academy of Sciences kua kitea ko nga amiorangi me nga waka mokowhiti kei te whakapoke i te hau o te Ao ki te nui o nga konganuku. Kei te puta tenei parahanga i roto i te stratosphere, he rohe kei roto te nui o te ozone.

Ko te roopu rangahau, i arahina e Dan Cziczo mai i te Whare Wananga o Purdue, i kohia nga raraunga ma nga rererangi rererangi i te teitei tata ki te 12 maero. Na tenei ka taea e ratou te hopu i nga inenga tika me te kore he poke mai i nga kohu rererangi. I kitea e te rangahau ko nga konganuku penei i te lithium, te parahi, te konumohe, me te mata, e kitea nuitia ana i roto i nga waka mokowhiti, i nui ake i nga taumata o te puehu o te ao.

I tua atu, i kitea e te roopu tata ki te 10 paiheneti o nga matūriki waikawa sulfuric, he mea nui hei tiaki i te paparanga ozone, i poke i nga toenga ngongo mai i nga waka mokowhiti. Ko te waahi o nga mea ahurei penei i te niobium e tohu ana i te whakamahinga o nga whakangungu wera i roto i nga toka. Ko enei taunakitanga e tohu ana ki te parahanga ka puta mai i nga waka atea, kaua nga meteorites, kaore i rereke mo nga rau tau.

Kaore ano kia tino marama te paanga ki te taiao o tenei parahanga. Heoi, i runga i te matapaetanga o te pikinga o te maha o nga amiorangi i roto i te orbit, ka kino pea te ahuatanga. E kiia ana ka 50,000 atu nga peerangi hei te tau 2030, me nga kamupene pera i a SpaceX me Amazon e arahi ana. Ko tenei tipu tere i roto i te ahumahi mokowhiti ko te tikanga ka eke ki te 50 paiheneti o nga matūriki aerosol i roto i te stratosphere ka mau i nga konganuku mai i te kuhu ano ki nga waka mokowhiti.

Ko enei kitenga ka ara ake nga awangawanga mo nga hua o te taiao o te tipu o te ahumahi mokowhiti. Ko te kohikohinga o nga otaota mokowhiti me te tukunga o nga taonga i hangaia e te tangata i roto i te stratosphere me tirotiro ano. I a tatou e whakawhirinaki nui tonu ana ki nga amiorangi me nga waka mokowhiti, he mea nui ki te whakawhanake i nga mahi toiwhi hei whakaiti i nga paanga kino ki to tatou hau.

Source: Nga Mahi a te National Academy of Sciences