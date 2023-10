Ko te Tirotiro Huahua Hohonu e mau ana i nga whakaahua whakamiharo o te Eclipse Solar

Ko te Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) amiorangi, he mahi tahi a NASA, te National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), me te US Air Force, i hopu i tetahi whakaahua whakamiharo o te "mowhiti ahi" o te ra o te ra. Whiringa-ā-nuku 14, 2023. I whakapoapoatia e tenei rourou nga miriona o nga kaititiro rangi puta noa i Amerika, a ko te tirohanga ahurei a DSCOVR mai i te tata ki te 1 miriona maero te tawhiti, he tirohanga whakamiharo.

Ko te whakaahua i tangohia e DSCOVR e whakaatu ana i to tatou aorangi, me ona karaehe kikorangi, ki te pango nui o te waahi. Heoi ano, he wahangu tetahi waahanga nui o Amerika ki te Raki na te atarangi pouri o te marama. Ko te kaupapa matua o tenei amiorangi ko te aro turuki i te hau o te ra me te whakarei ake i nga matapae huarere mokowhiti. I tua atu, ka whakamahia e te NASA Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) ki te mataki i te whenua me te hopu i nga kaupapa whakamiharo penei i te rourou o te ra.

Ka puta te rourou o te ra i te wa e noho ana te marama ki waenga i te Papa me te ra, ka aukati i tana kōpae mai i to tatou tirohanga. He onge noa enei whakahoatanga, na te mea ko te amiooo o te marama huri noa i to maatau ao e tio ana ki te 5 nga nekehanga ka whakatauritea ki te amiooo a Papa i te ra.

I te rourou tata nei, he rite te rahi o te marama me te ra ki te rangi o Papatūānuku. Heoi, ko te tikanga o te omio porotiti o te marama kare e taea e ia te taupoki rawa i te ra, ka puta he ruruhi annular, “mowhiti ahi” ranei. I roto i tenei momo rourou, he mowhiti kanapa o te marama e karapoti ana i te kopae marama. Ko te hunga i waimarie ki te uru ki te huarahi o te tau, 130 maero te whanui, i kite i tenei ahuatanga whakamiharo.

I tua atu i te DSCOVR, i hopukina ano e etahi atu amiorangi o te whenua nga whakaahua me nga riipene whakaata o te rourou i te wa e haere ana te atarangi o te marama puta noa i te United States mai i te tonga-rawhiti.

Rauemi:

– Whakaahuatanga: Brett Tingley/Space.com/Future

– NASA

– NOAA

– US Air Force