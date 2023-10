Te tirotiro i te Whenua Tawhito i raro i te Hukapapa o te Rawhiti o Antarctica

Kua hurahia e tetahi rangahau he whenua huna, tawhito i raro i te hukapapa o te Rawhiti Antarctica, e whakaatu ana i nga ahuatanga o mua o te rohe o mua o te hukapapa. Ko nga rangahau i whakahaeretia e te Whare Wananga o Durham i te UK i whakamahi i nga raraunga amiorangi ki te hura i tetahi papa whenua e patata ana ki nga awaawa awaawa o Aurora me Schmidt kua kore e whakarereketia mo te 34 miriona tau. Ko tenei papa whenua he "wairua o te whenua" i mua i te hanganga o te pepa hukapapa, pera i te korero a te kaituhi-a-arahi ako a Stewart Jamieson.

Ma te whakamahi i nga raraunga o naianei, i taea e nga kairangahau te mapi i nga koorua i runga i te mata o te hukapapa, e pa ana ki nga huringa o te teitei o raro. Ko enei rōnaki ngawari i kitea he whenua papaiti kei te 1.2 maero (2 kiromita) i raro i te mata. E toru nga whenua motuhake o te whenua, e honoa ana e nga awaawa ahua U, e tohu ana he wahanga o te hanganga tonu. Heoi, i te pakarutanga o te tuawhenua tawhito o Gondwana, na te kaha tectonic i wehe te wehenga o enei whenua.

E ai ki te rangahau i te whakamataotanga o te rangi i muri i te wa o te Cretaceous, ka puta nga potae hukapapa ki runga ake o ia whenua. Ko te rewanga me te rere o muri mai ka puta he awa e rere ana ki te takutai, e puare ana i taua wa. Tata ki te 34 miriona tau ki muri, ka tipu te papa hukapapa nui e kapi ana i te Antarctica i tenei ra, ka uru ki te whenua katoa, ka tiakina tenei whenua i mua i te hukapapa.

Ko te mea whakamiharo, ko etahi wahanga o te Rawhiti Antarctica i pa te horo nui na te taumaha o te rau hukapapa. Heoi, i te waahi i kitea tata nei, kaore te hukapapa i eke ki te matotoru e pai ai te kohi wai, no reira ka kore e horo. E tohu ana tenei kei te noho pumau tonu tenei whenua i roto i nga miriona tau.

Ahakoa e hiahiatia ana he rangahau ano hei whakapumau i te tau o te whenua, ko te keri i roto i te hukapapa ki te tango i nga tauira toka me te parataiao mai i te waahi ka nui nga tirohanga. Ko te mohio ki te whenua tawhito kei raro i te rau hukapapa o te Rawhiti o Antarctica he mea tino nui mo te matapae i ona ahuatanga i roto i te ao whakamahana. Ma te mohio ki te ahua me nga ahuatanga o te whenua, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki te rere o te hukapapa o naianei me te whakaaro ki nga huringa a meake nei.

FAQs

He aha nga rangahau i kitea i raro i te rau hukapapa o East Antarctica?

I kitea e te rangahau he whenua tawhito kua noho tonu mo te 34 miriona tau i raro i te rau hukapapa o East Antarctica.

I pehea te kitenga o tenei whenua tawhito?

I whakamahia e nga kairangahau nga raraunga amiorangi ki te mahere i nga rereketanga o te teitei o te mata o te hukapapa, e pa ana ki nga huringa o te whenua o raro. Ko enei rōnaki ngawari i kitea he whenua kirikiri i tanumia 1.2 maero (2 kiromita) ki raro i te mata.

He aha te hiranga o tenei kitenga?

Ma te mohio ki te whenua i mua i te hukapapa i raro i te Rawhiti Antarctica ka taea e koe te whakaatu i nga whakaaro nui ki te matapae i te whanonga o te papa hukapapa i roto i te ao mahana. Ma te ako i te ahua me nga ahuatanga o te whenua, ka maarama ake nga kaiputaiao ki te rere o te hukapapa o naianei me te whakaaro ki nga huringa a meake nei.

He mahere hei whakapumau i te tau o te whenua?

Ko te tumanako a nga Kairangahau ka whakahaere rangahau ano ma te keri i te hukapapa me te tango tauira toka me te parataiao mai i te waahi. Ma tenei ka taea te whakatau tika ake i te tau o te whenua.