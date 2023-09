Te Uiuitanga Whakapaipai a Sarah Abo me te Kairangirangi Michael Collins

I roto i tetahi uiuinga tata nei, i whai mana te kairipoata a Sarah Abo ki te korero ki te kaiurungi a Michael Collins, te kaiurungi o te waka mokowhiti Apollo 11 o NASA i eke angitu ai nga tangata tuatahi ki te marama i te tau 1969. Ahakoa ko nga ingoa penei i a Neil Armstrong me Buzz Aldrin e hono ana ki tenei. Ko te misioni o mua, na nga pukenga a Collins ki te whakatere waka i whakarite i to ratou hokinga haumaru ki te whenua.

Ahakoa kare a Collins ake i takahi i te marama, ka mau tonu tana haerenga ki waho o te ao i te ahua mau tonu ki a Sarah. I whakaahuahia e ia he tino whakamataku te tirohanga a Collins, e kii ana ka noho koe i te waahi ka kite koe i te Ao, ka puta he tauira iti ka taea te hipoki e to koromatua. Ko tenei wheako he whakamaharatanga mo to tatou iti i roto i te whanuitanga o te tupuni e noho nei tatou.

I a raua korero, i kii a Sarah ko Collins te ahua e tino rite ana ki te ahua o te tangata. Tae noa ki tona matenga i te tau 2021, ka mau tonu ia i te hiahia me te tipu o te tangata. I whakanuia e Collins te hiranga o te pakiki, te hiahia ki te ako atu mo etahi atu, me te whakatenatena i te hihiko ki te patai me te whakarongo. I whakapono ia ma tenei hiahia ka taea e te tangata te tipu haere tonu hei tangata takitahi.

I titiro a Sarah ki tana uiuinga me Michael Collins he waahi whakamiharo. I whakahihiri ia i ona whakaaro mo te hiahia o te tangata ki te matauranga me te mohio. Ko te tirohanga ahurei a Collins i a ia e amio haere ana i te marama hei whakamaumaharatanga mo to tatou waahi ki te ao me te hiranga o te pakiki me te tipuranga i roto i o tatou oranga.

