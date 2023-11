Ko te Mihana Juno a NASA e hura ana i nga Tote me nga Organics i runga i a Jupiter's Moon Ganymede

Ko nga raraunga i kohia e te misioni a NASA a Juno kua kitea he kitenga whenua i runga i te marama nui o Jupiter, a Ganymede. Ko te Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer kei runga i a Juno kua kite i nga tai kohuke me nga puhui waro i runga i te mata o te marama i te wa e rere tata ana. I whakaputaina i roto i te hautaka Nature Astronomy, he mea nui enei kitenga ki te wetewete i te takenga mai o Ganymede me te hanganga o tona moana hohonu.

Ko Ganymede, he nui ake i te aorangi Mercury, i mau i nga kaiputaiao na te mea he moana nui o roto e huna ana i raro i tona kirinuku hukapapa. Ko nga kitenga o mua mai i nga waka mokowhiti penei i a Galileo a NASA me te Hubble Space Telescope e tohu ana i te noho o nga tote me nga rauropi; heoi, ko te whakatau o enei tirohanga kaore i ranea hei whakaatu i te tino whakapumautanga.

I te Pipiri 7, 2021, ka eke a Juno ki runga i te rere tata o Ganymede, e rere ana i te teitei o te 650 maero. I te wa o tenei mahi, i hopukina e te taputapu JIRAM nga whakaahua infrared me te hiranga, ka taea e nga kaiputaiao te tirotiro i te mata o te marama i roto i nga korero koretake. Otirā, i tutuki i a JIRAM he taumira mokowā mō te tūāwhiorangi infrared pai ake i te 0.62 maero ia pika. Na roto i tenei atahanga matatau, i kitea e te roopu a Juno nga ahuatanga rerekee e pa ana ki nga rawa kore-wai-tio, tae atu ki te konutai konutai konutai, te haukinia haukinia, te konutai bicarbonate, me nga aldehydes aliphatic pea.

Ko te ahua o nga tote haukini e tohu ana tera pea i whakaemihia e Ganymede nga rawa matao ki te whakamatao i te haukini i te wa o tona hanganga. I tua atu, ko nga tote warowaiha e kitea ana i runga i te marama he toenga o nga hukapapa waro hauhauora, he maarama ano mo te hitori o te whenua o Ganymede.

Ko tetahi ahuatanga whakahirahira o te rangahau ko te nui rawa o nga tote me nga mea koiora i kitea i roto i nga whenua pouri me te kanapa e tata ana ki nga ahopae e tiakina ana e te papa autō a Ganymede. E tohu ana tenei kitenga ko nga tote me nga maara ka kitea he toenga o te tote moana hohonu i tae ki te mata o te marama.

Kei te haere tonu te misioni a Juno ki te tuhura i etahi atu ao whakamiharo i roto i te punaha Jupiter. Whai muri i tana whakatewhatewha i a Ganymede me Europa, tetahi atu marama e whakapaetia ana he moana kei raro i te hukapapa o waho, kei te aro atu a Juno ki a Io. Kua whakaritea te waka mokowhiti kia tata atu ki a Io i te Hakihea 30, 2022, ka whai waahi ano mo nga kitenga whenua.

FAQ

1. He aha i kitea e te misioni Juno a NASA i runga i a Ganymede?

I kitea e te misioni Juno a NASA he tai kohuke me nga puhui waro i runga i te mata o Ganymede i te wa e rere tata ana te marama. I mahia te kitenga ma te whakamahi i te Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer i runga i te waka mokowhiti a Juno.

2. He aha te take nui a Ganymede ki nga kaiputaiao?

He tino pai ki nga kaiputaiao a Ganymede na te mea kei roto i te moana nui o roto o te wai kei raro i tona kirinuku hukapapa. Ma te ako i te titonga a Ganymede me te takenga mai o tona moana ka taea e koe te kite i nga whakaaro nui mo te hanganga o te marama me te kaha mo te noho.

3. He aha te whakataunga mokowā i tutuki e JIRAM i te wa e rere ana?

Ko te taputapu JIRAM i runga i a Juno i eke ki te taumira mokowhiti mo te hihinga infrared pai ake i te 0.62 maero (1 kiromita) mo ia pika i te wa e rere ana a Ganymede. Na tenei atahanga taumira teitei i taea e nga kaiputaiao te tautuhi me te wetewete i nga ahuatanga ahurei o nga taonga kore-wai-tio i runga i te mata o te marama.

4. He aha te hiranga o te kimi tote me nga mea pararopi i nga ahopae whakamarumaru i Ganymede?

Ko te noho mai o nga tote me nga waro i roto i nga whenua pouri me te kanapa e tata ana ki nga ahopae e tiakina ana e te papa autō a Ganymede e tohu ana he toenga o te tote moana hohonu i tae ki te mata o te marama. Ko tenei kitenga he tohu tino nui mo te hitori o te whenua o Ganymede me nga mahi o roto.