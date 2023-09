Ko Nga Whakaaro Hou mo te Whakakaoriki o te Koraha Sahara i Whakaatuhia i roto i te Akoranga

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Communications kua homai he tirohanga hou mo te whakakao i ia wa o te Koraha Sahara i roto i nga tau 800,000 kua hipa. I aratakina e Takuta Edward Armstrong mai i te Whare Wananga o Helsinki me te Whare Wananga o Bristol, ko nga rangahau e whakaatu ana ko enei wa makuku i Awherika ki te Raki i awehia e nga huringa o te hurihanga o te whenua huri noa i te Ra, ka pehia i te wa o te hukapapa.

I whakamahia e te rangahau he tauira huarere ki te whakatairite i nga waahi o mua o te whakakao ana i a Sahara, e whakaatu ana he pehea te awe o te waa me te kaha o enei huihuinga makuku e nga papa hukapapa nui, tawhiti, teitei-latitu i te Tuakoi Te Taitokerau. I taea e nga kairangahau te whakataurite i nga Waa Huka o Awherika me te nui o te rahi ki nga kitenga o te paleoclimate e whakaatu ana, he whakamarama he aha me te wa i puta ai enei kaupapa.

Ko te Koraha Sahara, i mua, i whakatipuhia i ia wa, me nga awa, nga roto, me nga kararehe e whakawhirinaki ana ki te wai. He waahi nui enei Waa Haumaru o Awherika ki te Raki ki te whakarato i nga arai otaota ki waho o Awherika, hei whakamaarama i te mararatanga o nga momo momo, tae atu ki nga tangata o mua, huri noa i te ao.

E ai ki te whakaaro na nga huringa o nga ahuatanga o te whenua o te whenua, otira ko te hekenga o te whenua. E tohu ana tenei mo te neke o te whenua i runga i tona tuaka, e awe ana i te kaupeka i roto i te huringa o te 21,000 tau. Ko enei huringa ka pa ki te nui o te kaha ka riro mai i te Ao i roto i nga tau rereke, i te mutunga ka whakahaere i te kaha o te Monsoon Awherika me te horapa o nga otaota puta noa i te rohe.

I whakapumau te rangahau i puta nga wa makuku o Awherika ki te Raki ia 21,000 tau na nga huringa o te hekenga orbital o te whenua. Na tenei i kaha ake nga raumati i te Raki o Te Taitokerau, i kaha ake ai te punaha Monsoon o Awherika ki te Hauauru me te piki ake o te ua i roto i te Sahara, i horapa ai nga momo otaota momo savannah.

He mea whakamiharo, i kitea ano e te rangahau ko nga wa makuku kaore i puta i nga wa o te hukapapa i whakamatao ai nga rau hukapapa nui o te hau me te pehi i te punaha o te hau o Awherika. Ko tenei kitenga e whakanui ana i te hononga nui i waenganui i enei rohe tawhiti, i arai pea i te mararatanga o nga momo, tae atu ki te tangata, ki waho o Awherika i nga wa hukapapa o nga tau 800,000 kua hipa.

I whakapuaki nga kairangahau i te harikoa mo nga hua me te kaha o ta raatau tauira kua whakahouhia ki te whakaatu tika i nga huringa o mua me te whakarato i nga tirohanga mo te huringa o te rangi a meake nei. Ko te mohio ki nga mea e akiaki ana i te whakakao o te Sahara he mea nui mo te matapae me te whakaiti i nga paanga o nga huringa huarere a meake nei ki tenei rohe.

Rauemi:

– Whakawhitiwhiti Nature

– Te Whare Wananga o Helsinki

– Te Whare Wananga o Bristol