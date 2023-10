He Otinga Hoahoa mo te Tango i nga Microplastics mai i te wai

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau i te Korea Institute of Science and Technology (KIST) he rawa-taiao ka taea te tango i nga microplastics mai i te wai. Ko te microplastics, he para kirihou ka pakaru i roto i te waa ki nga matūriki iti iho i te 20 μm, ka pa he mate nui ki te taiao me te hauora. Kaore e taea e nga tipu maimoatanga wai o naianei te tango i nga microplastics iti ake i te 20 μm, na reira e tika ana kia kimihia he rongoa rereke.

Kua whakawhanakehia e Takuta Jae-Woo Choi me tana roopu i te Pokapū mo te Rangahau Hurihuri Wai i KIST he kapoi totoka e hangai ana ki te anga-a-koiwi ka taea te whakahiato i nga nanoplastics i raro i te ramara marama. I ahu mai te papanga ki runga i te puru Prussian, he matū i hangaia i te anga-organic i whakamahia i mua ki te whakauru i nga mea irirangi mai i te wai para.

I kitea e nga Kairangahau ka taea e te puru Prussian te whakahiato nga microplastics i raro i te maarama. Na ka whakawhanakehia e ratou he rauemi hei whakanui ake i te pai o te whakahiato o te puru Prussian ma te whakatikatika i te hanganga karaihe. Ka whitihia te rauemi ki te marama kitea, ka taea te whakahiato nga microplastics iti ki te 0.15 μm ki te rahi e 4,100 te rahi ake, ka ngawari ake te tango.

I roto i nga whakamatautau, i taea e nga kairangahau te tango ake ki te 99% o nga microplastics mai i te wai ma te whakamahi i nga mea kua whakawhanakehia. I tua atu, ka taea e te rauemi te pupuhi i nga microplastics neke atu i te toru nga wa o tona ake taumaha, ka nui ake i nga flocculants tikanga ma te whakamahi i te rino, i te konumohe ranei e tata ana ki te 250 nga wa.

Ko tenei otinga pai-taiao ehara i te mea ka tango tika i nga microplastics engari ka whakamahia ano hoki te puru Prussian, he kore kino ki te tinana o te tangata. He kawao totoka, he ngawari ki te whakaora i nga toenga i roto i te wai, a ka whakamahia e ia te maama taiao hei puna hiko, ka puta he mahi iti-kaha.

E whakapono ana nga kairangahau he nui te kaha o tenei hangarau mo te hokohoko, ka taea te whakamahi ki nga awa whanui, nga waahi maimoatanga wai para, me nga tipu horoi wai. I tua atu i nga microplastics, ka taea hoki te whakamahi i nga rawa ki te tango i etahi atu mea poke mai i nga punaha wai.

Ko te rangahau, i tautokohia e te Manatu Pūtaiao me te ICT, i whakaputaina i te Oketopa 1 i roto i te hautaka o te ao Water Research.

Source:

– Te Whare Putaiao me te Hangarau Korea (KIST)