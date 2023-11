Te Hiranga Matawhenua o Goethite me tona Paanga ki Ahitereiria

Kua whakaaro koe he aha nga waahi nui o nga whenua o Ahitereiria, otira ko te tuawhenua me te koraha, i whakakikoruatia ki nga karaehe parauri me te karaka? Ko tetahi o nga take matua mo tenei whakaaturanga whakamiharo ko te ahua o te goethite, he kohuke rino e mau ana i te hiranga o te whenua, te ahurea, me te moni mo Ahitereiria.

Ko te Goethite, ko te ger-thahyt te ingoa, he kohuke e whai waahi nui ana ki o tatou oranga o ia ra. Ehara i te mea ko te mea matua o te waikura, e whai kara ana ki nga whenua o Ahitereiria, nga toka, me nga whenua, engari he mea tino nui ki roto i te rino rino, te hoko taonga nui rawa atu o Ahitereiria.

Engari me pehea e puta ai te goethite? Ka puta mai tenei kohuke i te wa e pa ana nga kohuke whai kiko rino ki te huarere me te waikura. E whakaponohia ana i heke mai i te tata ki te 2.6 piriona tau ki muri, i te wa i kore ai te hau o te Ao ki te hau. I te tukunga o nga huakita photosynthetic i te hāora ki roto i te moana me te kōhauhau i roto i nga miriona tau, ka timata te tukanga o te waikura. Na tenei ka puta mai nga hanganga rino (BIF), he toka tino ataahua kei roto i nga momo kohuke rino, tae atu ki te magnetite me te hematite. I te roanga o te wa, ka whakakapihia enei kohuke kohuke ki te goethite, ka puta te nui o nga putunga goethite kua kitea i Ahitereiria i enei ra.

Ka kitea te Goethite i roto i nga momo hanga whenua kanorau, tae atu ki nga putunga o muri mai, nga BIF huarere, tae atu ki te ahua o nga stalactites ngawari me nga stalagmites i roto i nga ana. Heoi ano, ko te nuinga e pa ana ki nga putunga rino nui o te Hamersley Basin i Ahitereiria ki te hauauru, me era atu rohe rino pera i te Pilbara, Yilgarn, me te Middleback Ranges.

He mea whakamiharo, kua whakamahia te goethite e te tangata mo nga mano tau. I whakamahia e nga hapori Paleolithic te poaka kowhai kowhai i ahu mai i te goethite hei hanga peita ana me te toi tinana. I tenei ra, ka kitea e te goethite ana tono i roto i nga momo ahumahi, mai i te waikura rino me te peita tae atu ki nga tae kai me nga whakapaipai.

I tua atu, ko te hiranga o te goethite kei tua atu i ona ahuatanga matawhenua me te ahurea. Ka whai waahi nui ki te ohanga o Ahitereiria hei kohuke nui o te rino rino, he mea nui mo te hanga maitai. Otirā, ko Ahitereiria te kaihoko nui rawa atu o te ao i nga taonga rino, e whakaputa ana i nga piriona taara i roto i nga hua ki tawahi ia tau. Ka whakawhiwhia ano e te umanga he mahi ki te maha o nga tangata, ina koa i Ahitereiria ki te hauauru, kei reira te haurua o te hunga 130,000 e mahi ana ki nga mahi keri rino.

I a Ahitereiria e ngana ana ki te whakaputanga kore-kore-kore a meake nei, he mea nui ki te tirotiro i nga tikanga hanga rino-iti. Ko tenei ka whai whakaaro ki nga tukunga ka puta i te wa e uru ana te rino rino ki roto i nga mahi hanga rino, me te whakamahi ano i o maatau tohungatanga ki te tukatuka miraka me te kaha o te kaha whakahou.

Hei whakatau, he maha nga mahi a goethite ki Ahitereiria. Na te hanganga o te whenua i hanga nga whenua ahurei e kitea nei e tatou i enei ra, ko tona hiranga ahurea kua hoki mai ki nga wa onamata, a, na te noho ki roto i te rino e akiaki ana i te ohanga o Ahitereiria. Ko te maarama me te whakamahi i te kaha o te goethite he mea tino nui mo te tipu tauwhiro o nga momo ahumahi me te whenua katoa.

FAQs

1. He aha te goethite?

Ko te Goethite he kohuke kawe rino ko te waahanga matua o te waikura, ka hoatu he tae ki nga oneone o Ahitereiria, nga toka me nga whenua.

2. He pehea te hanga o te goethite?

Ka puta te Goethite i te wa e pa ana nga kohuke whai kiko rino ki te huarere me te waikura, i te nuinga o te waa mo te wa roa.

3. Kei hea te goethite te nuinga o Ahitereiria?

Ko te nuinga o te Goethite e hono ana ki nga putunga rino nui o te Hamersley Basin i Ahitereiria ki te hauauru. Ka kitea ano i etahi atu rohe rino, penei i te Pilbara, Yilgarn, me te Middleback Ranges.

4. He aha te hiranga o te goethite ki te ohanga o Ahitereiria?

Ko te Goethite tetahi waahanga nui o te rino rino, koinei te hokonga nui rawa atu o Ahitereiria. Ko te ahumahi rino e whai waahi nui ana ki te ohanga o te whenua me te whai waahi mahi.

5. He pehea te whakamahinga o te goethite i nga korero o mua, o enei ra?

Ko te Goethite e whakamahia ana e te tangata mo nga mano tau, ina koa hei tohu mo nga peita ana me nga mahi toi tinana i te wa o te Paleolithic. I tenei ra, ka kitea nga tono i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki nga peita, nga whakapaipai, me nga tae kai.